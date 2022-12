Grève des médecins généralistes : "On est tout simplement à bout", estime un médecin du Cotentin

Le cabinet médical de Martinvast (Manche) est fermé les 1er et 2 décembre, pour cause de grève.

"Grève des médecins généralistes, le cabinet sera fermé" : sur la porte d'entrée du cabinet médical de Martinvast (Manche), qui regroupe quatre médecins généralistes et du sport, une affiche annonce la couleur. Partout dans la Manche et en France, de nombreux généralistes décident de se mettre en grève ce jeudi 1er décembre, jusqu'à vendredi 2 décembre, pour faire entendre leur colère et leur fatigue. Une grève lancée par le collectif Médecins pour Demain, relayée par de nombreux syndicats comme MG France.

ⓘ Publicité

Au cabinet médical de Martinvast, le téléphone du secrétariat n'arrête pas de sonner. "On est débordés, saturés, difficile de trouver même quelques minutes entre les rendez-vous", confie le Dr Laurent Andres, médecin généraliste ici depuis 2006. Depuis quelques années, la cadence s'est réellement accélérée pour ce passionné de médecine. "On a une trentaine de patients par jour, donc les consultations ne doivent pas dépasser les 15-20 minutes, alors avec un total de 1800 patients par médecin dans la Manche, on est très vite débordés", soupire-t-il.

Les secrétaires des cabinets médicaux libéraux sont aussi débordés. © Radio France - Marie Martirossian

De longs délais pour obtenir son rendez-vous

Résultat : les patients s'enchaînent et les délais pour obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant s'allongent. "On a remarqué que de plus en plus, les patients viennent nous voir en rendez-vous en nous disant par exemple qu'ils toussent depuis une semaine : avant, on aurait pu les voir beaucoup plus vite et éviter qu'ils attendent trop longtemps pour être soignés", se désole le Dr Laurent Andres, qui se retrouve à prendre moins de vacances à l'année pour ne pas pénaliser ses patients.

Une des revendications des médecins généralistes en grève : faire passer le prix de la consultation de 25 euros actuellement, à 50 euros. "On aimerait que le surplus soit pris en charge davantage par les mutuelles ; ces 50 euros nous permettraient par exemple d'embaucher une deuxième secrétaire, car il faut savoir que le lundi matin, notre secrétariat reçoit plus de 200 appels pour des rendez-vous", explique le Dr Laurent Andres. "Cette somme permettrait aussi d'attirer davantage de médecins dans la région." Car actuellement, les généralistes manchois qui prennent leur retraite ne sont régulièrement pas remplacés et de nombreux médecins se réorientent dans une autre spécialité.

Le cabinet médical de Martinvast a affiché les explications de la grève des 1er et 2 décembre. © Radio France - Marie Martirossian

Certains laboratoires d'analyse médicale sont également en grève, notamment à Cherbourg, Equeurdreville, Tourlaville et Valognes. A Cherbourg, SOS Médecins, annonce dans un communiqué soutenir le mouvement "sans s'engager dans la grève" : un service minimum est mis en place pour jeudi et vendredi, afin d'assurer les soins non programmés qui ne peuvent pas être reportés.