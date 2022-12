Grève des médecins généralistes : parole à l'un des initiateurs, un médecin breton

Les médecins généralistes ferment leurs cabinets ce jeudi et ce vendredi partout en France. Le mouvement est issu du terrain, du collectif "Mouvement pour demain" - 14.000 membres sur Facebook notamment et relayé par plusieurs syndicats créé il y a quelques semaines. Un rassemblement est prévu devant le Ministère de la Santé à Paris et à Rennes devant la Caisse primaire d'assurance maladie à 14 heures.

Ce groupe Facebook a fait rejaillir les difficultés des généralistes : "On a partagé nos difficultés, nos souffrance, notre souci de bien faire notre travail, on a l'impression de faire notre travail de façon bradée", explique Nicolas Hirth, médecin à Trégastel (Côtes d'Armor), parmi les initiateurs du mouvement.

Cette grève est aussi une façon de peser sur les négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie en ce moment. Ils réclament une consultation à 50 euros (au lieu de 25 euros actuellement), mais aussi un allégement des tâches administratives : "On fait des semaines entre 50 et 70 heures", explique le médecin costarmoricain, "il y a une quinzaine d'heures par semaine d'administratif, il faudrait du personnel formé".

Réponse ce matin du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie sur Franceinfo: "Est-ce que les Français sont prêts à débourser 50 euros ? Ça coûte 7 milliards d'euros. Est-ce qu'ils sont prêts à ce que leur complémentaire santé augmente? C'est évidemment des niveaux très très très élevés. On va encore une fois porter des discussions qui vont accompagner une revalorisation de la consultation".

Réponse également sur l'administratif : "Il faut qu'on s'engage ensemble sur cinq ans à construire des systèmes d'organisation, à aider davantage les médecins, à aussi diminuer leur temps administratif, les certificats inutiles qui leur pourrissent la vie. On est prêt aussi à simplifier toutes ces procédures, à faire davantage du numérique qui les aide dans leur vie quotidienne"

