Grève des médecins : la revalorisation des consultations peut "permettre de relancer l'attractivité du métier"

Il sera dans le cortège parisien aujourd'hui. Antoine Soubieux, médecin généraliste de Joué-lès-Tours et membre du collectif "Médecins pour demain" était l'invité de France Bleu Touraine, ce jeudi.

ⓘ Publicité

La manifestation prévue au départ du Panthéon vise à demander la revalorisation du tarif de consultation de 25 à 50 euros. Un doublement qui fait débat aussi bien de la part des syndicats que du gouvernement. Mais pour Antoine Soubieux, cela permettra des investissements. "Ce n'est pas un doublement de nos revenus, mais cela permettra de redynamiser, à relancer l'attractivité du métier. On va pouvoir investir dans des moyens humains, agrandir des cabinets et donner plus de temps au médecin. Cela va permettre de nous décharger d'une partie administratif et cela va faire plus de bras", précise le professionnel.

loading