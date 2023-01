Grève des médecins libéraux : en Creuse, des cabinets ouverts mais souvent solidaires

"Non, je ne fais pas grève, j'ai des patients plein la salle d'attente !" : voilà les mots d'un généraliste dans le sud de la Creuse, qui résume bien la situation. Alors que les libéraux sont appelés à manifester ce jeudi à Paris pour demander le doublement du tarif de la consultation, peu ou aucun médecin creusois ne suit le mouvement. En revanche, plusieurs se disent "grévistes passifs", ils continuent à accueillir les patients tout en soutenant les grévistes.

C'est le cas notamment de Gilles Petit à La Souterraine. La maison médicale reste ouverte, mais les libéraux qui y exercent se disent solidaires du mouvement de grève.

"Les malades passent avant la grève"

A Aubusson, une secrétaire confie : "Aucun médecin n'est en grève car on a trop de travail, les malades passent avant." Un psychiatre libéral de l'est de la Creuse soupire : "Je suis solidaire mais je bosse. Je me tais, je ne dis rien, je ne ferme pas mon cabinet, mais je mène une grève passive, si on peut dire." Cette année, il n'a pris que deux semaines de vacances. Ses journées de travail commencent à 8h et se terminent rarement avant 20h, parfois minuit. "On ajoute à cela les incivilités, les rendez-vous non honorés, les charges élevées..."

Les médecins ne sont pas les seuls à souffrir : "Je ne compte plus le nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant, je ne compte plus non plus le nombre d'infirmières ou d'aides-soignants qui veulent changer de métier", témoigne ce psychiatre.

"Une consultation à 50 euros n'est pas la solution"

D'autres libéraux creusois ne sont pas en grève car ils ne partagent pas les revendications du collectif qui appelle à manifester. "Médecins pour demain" soutenu par plusieurs syndicats (FMF, UFML, SML et Jeunes Médecins) réclame en effet la hausse du tarif de la consultation à cinquante euros pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville écrasée par les tâches administratives au détriment du temps médical et qui n'attire plus les jeunes.

Ces revendications ne sont pas partagées par le syndicat MG France, représenté en Creuse par Claude Landos, à La Celle-dunoise. "Je comprends que les collègues qui veulent une augmentation des tarifs mais il faut faire la part des choses vu le contexte économique, explique-t-il. On est plutôt pour différencier les consultations longues des consultations courtes. Une consultation courte à 25 euros c'est correct, par contre 25 euros pour une demi-heure ou trois quarts d'heure, on ne rentre pas dans nos frais."

"On tient un système à bout de bras"

Claude Landos voudrait aussi plus de soutien pour gérer l'administratif. "Il n'est pas rare que la lumière soit encore allumée à 9h ou 10h du soir ou le week-end. Même quand on ne travaille pas on a des tâches administratives à gérer. On a des collègues dévoués et heureusement, car on tient un système à bout de bras." Depuis le départ à la retraite de plusieurs collègues, Claude Landos est désormais médecin traitant pour 1.200 patients, contre 900 il y a six mois.

Ce jeudi, le ministre de la Santé s'est dit prêt à revaloriser le montant de la consultation des médecins libéraux, mais pas à hauteur des cinquante euros demandés, et en échange d'efforts pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin. "D'accord, on augmente la consultation, mais je veux que les 650.000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant, parce qu'ils n'en ont pas actuellement, je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end. C'est du donnant-donnant, soyons raisonnables", développe François Braun.

Après une première grève début décembre, le collectif a appelé à la fermeture des cabinets médicaux après Noël, mouvement reconduit jusqu'au 8 janvier. Il affirme que 70% des généralistes étaient en grève la semaine dernière, l'Assurance maladie estimant de son côté la baisse d'activité à 10%. Le mouvement a été vertement critiqué par le gouvernement, la Première ministre Elisabeth Borne le jugeant "vraiment pas responsable" car il a accru "les tensions sur l'hôpital" en période d'épidémies hivernales. Pour le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, les généralistes seront bien revalorisés dans le cadre de la négociation conventionnelle, mais un montant de "50 euros serait relativement extravagant".