Grève des médecins libéraux : "plus d'une centaine de cabinets fermés" en Picardie, assure une généraliste

"Il est de plus en plus difficile de soigner les gens", assure Aurélie Delobel, sur France Bleu Picardie. La médecin généraliste à Breteuil, dans l'Oise, est référente de l'importante mobilisation des médecins libéraux en Picardie. Ce jeudi et ce vendredi, ils sont invités à fermer les cabinets, pour dénoncer une profession en souffrance et réclamer une hausse du tarif de la consultation. Elle annonce "largement plus d'une centaine de cabinets fermés" en Picardie.

ⓘ Publicité

Des cabinets de médecins fermés pour cause de grève, c'est tout de même assez inhabituel

Aurélie Delobel : C'est historique, avec un mouvement qui est parti vraiment de la base mais qui a été rejoint par l'ensemble des syndicats médicaux, ce qui ne s'est jamais vu. Je pense que la cause première, c'est quand même le malaise de la profession avec des collègues qui sont en souffrance et qui expriment un mal être de plus en plus fréquent. Ce qui a fait que le mouvement de grève quelque part n'a même pas été une interrogation pour eux, mais presque une libération de se dire enfin, "il faut que les choses changent."

Concrètement, quelle est la situation que vous dénoncez ?

La profession est en souffrance. La première raison, c'est la répercussion que la démographie médicale a sur nos activités quotidiennes, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de soigner les gens et de répondre à leurs besoins et à leur demande. On a l'impression de moins en moins pouvoir bien les soigner, donc ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour un soignant, on n'a pas fait des études de médecine pour finalement se rendre compte qu'on ne peut pas les soigner comme il se devrait.

Vous, aujourd'hui, vous avez l'impression de mal soigner certains patients ?

De ne pas pouvoir donner tout le temps possible et puis de ne pas avoir en face d'offre suffisante pour répondre à leurs problèmes. Il est très difficile d'avoir des examens, d'avoir certaines spécialités. Le système est dans un tel état de démantèlement que quelque part c'est un jeu de dominos. Ça se ressent sur nous en ville, mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe en milieu hospitalier et en hospitalisation privée.

Vous réclamez une hausse des tarifs des consultations, est-ce vraiment la solution ?

C'est une des solutions. Notre but, étant à la fois de rendre aussi notre métier plus attractif puisque il va être de plus en plus difficile de trouver des jeunes pour s'installer. C'est déjà très compliqué. Cela peut nous aider à libérer du temps médical auprès du patient, par exemple en embauchant à la fois des secrétaires mais aussi des assistants médicaux. Cela peut nous permettre aussi d'investir, la médecine de 2022, ce n'est plus la médecine d'il y a 40 ans. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution, on n'est pas complètement en dehors du temps, mais il faut absolument que la Caisse se rende compte qu'on ne peut pas continuer avec ce tarif-là. Il y a certains tarifs de spécialistes d'organes qui n'ont pas été revalorisés depuis bien plus longtemps que nous encore. On ne peut pas tout faire avec le rien, c'est pas possible. Ce n'est pas le jeu du hasard si vous avez de plus en plus de médecins qui n'ont plus de secrétariat, ce n'est pas par plaisir qu'on se retire un confort de travail, c'est juste parce que ce n'est plus gérable financièrement.

Qu'avez-vous envie de répondre à ces patients qui ont besoin de voir leur médecin et qui vont retrouver un cabinet avec les portes closes ?

Ce que je leur ai répondu depuis le début de la semaine, parce que les gens s'en rendent compte. Ce n'est pas par plaisir qu'on ferme, on est vraiment peiné pour nos patients. Le problème, c'est que l'État crée cette situation, qu'il n'y a pas de dialogue possible : il y a des dialogues en ce moment pour la convention et il n'y a pas d'échange sur les rémunérations par exemple. Il faut absolument qu'on réussisse à mettre la pression pour que les choses avancent. De toute façon, si on défend notre profession, ça permettra aussi de défendre la santé des gens. Je pense que chaque patient se rend bien compte de la situation d'ailleurs la majorité de mes patients m'ont dit, "ne m'expliquez même pas pourquoi je comprends".