Grève des médecins libéraux : un membre du collectif dans le Nord n'exclut pas une poursuite du mouvement

La grève des médecins libéraux va-t-elle se poursuivre ? Entamé le lundi 26 décembre, le mouvement a été prolongé en cette semaine de rentrée, avec une manifestation prévue à Paris ce jeudi 5 janvier, jusqu'au ministère de la Santé.

ⓘ Publicité

"La motivation est là"

"Le mouvement est assez structuré, nous sommes quasiment 450 sur notre groupe WhatsApp, on communique les uns avec les autres, ce qui rend le mouvement très puissant", estime ce mardi le Dr Maxime Balois, médecin à Roncq (Nord) et membre du collectif Médecins pour demain, à l'origine de la grève.

"Peut-être que l'intensité a un tout petit peu diminué par rapport au début, mais la motivation est complètement là, poursuit le généraliste, invité ce mardi matin de France Bleu Nord. Potentiellement, le mouvement pourrait même évoluer avec d'autres types de mobilisation après la manifestation du 5 janvier."

Parmi les revendications du collectif : le passage de la consultation de base de 25 à 50 euros. "Je pense qu'en France, on ne se rend pas bien compte du coût de la santé, estime Maxime Balois, par ailleurs référent dans le Nord de l'Union française pour une médecine libre (UFML-S). En 2002, la consultation était à 20 euros. Les prix n'ont pas suivi l'inflation, ni l'évolution du coût de la pratique médicale en Europe."

Pour le Dr Maxime Balois, qui ira manifester ce jeudi à Paris, cette revalorisation est nécessaire "si on veut garder une médecine de qualité et attirer les jeunes". Il poursuit : "Si les plus jeunes se disent qu'ils vont être obligés de faire de l'abattage, d'entretenir un rythme qui est épuisant émotionnellement, ils ne vont pas s'installer."