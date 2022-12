Grève des médecins : "On est débordé, les salles d'attente sont pleine à craquer", alerte SOS 21

"Aucun rendez-vous de disponible jusqu'à la semaine prochaine, et donc j'ai dû me déplacer jusqu'ici", déplore Lise-Marie, à l'entrée d'une salle d'attente déjà comble, à Chenove. La patiente est venue de Chevigny-Saint-Sauveur pour soigner une angine, "on a dû faire toute la route pour venir trouver un médecin ici, et encore les rendez-vous partent vite, c'est un peu la course." Comme elle, de nombreux malades s'orientent vers SOS Médecin Dijon ou SOS 21 pour décrocher des consultations qui se font rares en raison d'une grève des médecins .

"Ils sont surbookés, donc on se déporte sur SOS Médecin"

Le mouvement social, porté par le collectif "Médecins pour demain" , a repris en début de semaine pour demander à nouveau une revalorisation des tarifs, de 25 à 50 euros. Des revendications qui tombent alors que trois épidémies circulent en cette période hivernale : la grippe, la Covid-19 et la bronchiolite, chez les plus jeunes. "Jusqu'à 19 heures, on voit que c'est plein", souffle Jessica, l'assistante médicale qui gère les emplois du temps des trois médecins du cabinet.

Même constat du côté de SOS 21, présidé par Docteur Raymond Gauyacq, lui aussi implanté à Chenove : "On est vraiment débordé, avec des patients qui prennent des rendez-vous jusqu'à deux, trois heures du matin, et on commence les consultations vers six, sept heures du matin..." Le praticien a comptabilisé jusqu'à 180 consultations rien que pour la journée de mercredi, contre 110 en temps normal.

"Si on en arrive là, c'est vraiment qu'on est à bout"

Les médecins grévistes s'attendaient aux conséquences de ce mouvement, mais Gaëlle Berion, médecin généraliste à Daix, près de Dijon, assure avoir prévenu ses patients pour limiter les désagréments. Elle avait déjà mis sa blouse au placard début décembre pour les mêmes raisons, et veut continuer à se faire entendre. "Ce n'est pas dans notre culture de faire grève. Si on en arrive là, c'est vraiment qu'on a pas d'autre option. Les négociations sur la nouvelle convention de la sécurité sociale se font cette semaine, et dans les semaines qui viennent", se justifie la praticienne.

Gaëlle Berion envisage de suivre à nouveau la grève la semaine prochaine pour se faire entendre sur ses revendications. "Le problème, c'est que les patients sont déjà sacrifiés par le système actuel, ou on brade quelque part notre médecine de qualité et malheureusement les conditions qu'on nous donne pour la mettre en œuvre ne sont pas favorables", déplore la médecin.