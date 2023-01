Grève des médecins : "on veut dégager tout le temps qui n'est pas médical, pour soigner"

Des médecins de toute la France manifestent à Paris ce jeudi pour dénoncer "l'abandon de la médecine de ville", à l'appel du collectif Médecins pour demain, qui réclame une revalorisation du tarif de la consultation et de meilleures conditions de travail. Sylvain Duffaud est médecin à Saint-Étienne et membre du collectif.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Sylvain Duffaud, avec le collectif, vous dénoncez "l'abandon de la médecine de ville" et vous appelez d'ailleurs vos patients à défiler aussi, mais est-ce que vous n'abandonnez pas finalement un peu vos patients avec cette grève entamée après les fêtes de Noël ?

Sylvain Duffaud : Je ne crois pas. Je pense que justement le fait de le fait de faire grève, c'est un cri d'alarme pour dire qu'on veut encore des médecins demain. On veut que les patients, que tous les Français, puissent se faire soigner par des médecins et pas par des infirmières, aussi bien formées soient-elles, ou par des pharmaciens ou par des kinés. On pense que la médecine générale, elle, mérite encore de vivre et de soigner des patients pour leur permettre d'être en bonne santé le plus longtemps possible.

Vous parlez de tous ceux qui prennent votre relais, mais cela ne vous inquiète-t-il pas de voir des personnes malades de faire de l'automédication, faute de trouver un cabinet qui peut encore les accueillir parce que leur état ne justifie pas d'aller aux urgences ?

Inquiété... le mot est faible. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de taper sur les urgentistes qui gèrent les patients ou sur les paramédicaux. Je pense qu'on est tous en galère aujourd'hui. Le système de soins, c'est un système qui va mal. Il devrait marcher sur deux jambes, mais la jambe hospitalière est malade. Les urgences craquent. Les recrutements d'infirmières sont compliqués, c'est vraiment compliqué pour eux. Je les salue, ainsi que tout ce qu'ils font pour s'occuper des Français, mais la deuxième jambe, la médecine de ville, la médecine libérale est aussi malheureusement très malade. On n'a pas d'installation de jeunes médecins. Les médecins qui sont installés des plaques, c'est-à-dire ils arrêtent leur activité. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas prendre en charge correctement les Français qui souffrent parce qu'on n'est plus suffisamment nombreux. Pourquoi ? Ce que le collectif pense c'est parce que d'une part, on est très mal payé et d'autre part, les dirigeants qui nous gouvernent nous disent que notre formation de neuf ans ne suffit pas, qu'il faut nous rajouter une dixième année, mais que par contre, des infirmières formées en deux ans peuvent prendre en charge des patients.

"On estime à 20 à 30% le temps médical hors consultation"

Pour vous, il n'est pas question de déléguer ?

C'est une très bonne question. En fait, on nous propose de déléguer une activité médicale et ça, c'est scandaleux ! On est formé pendant neuf ans pour s'occuper de nos patients et de leurs problèmes médicaux. On ne veut pas déléguer de tâches médicales, on veut déléguertout l'administratif qu'on nous met sur les bras.

Ça vous prend vraiment beaucoup de temps tout l'administratif ?

On estime à 20 à 30% le temps médical hors consultation, donc le temps médical hors consultation, si ce n'est pas pour s'occuper de papiers, je ne vois pas ce que c'est. Concrètement, c'est le temps qu'on utilise pour s'occuper des prises de sang qu'on a demandé pour nos patients. C'est le temps qu'on utilise pour classer les papiers qu'ils nous amènent pour un scanner, c'est le temps où on met nos dossiers à jour pour que nos remplaçants puissent comprendre ce qui se passe et ce temps en fait, il n'est même pas évalué puisque finalement c'est un temps qui n'est pas rentable pour le gouvernement. Non, ce qu'il faudrait c'est moins de tâches administratives et si on doit conserver du temps administratif, qu'on puisse le déléguer, c'est ça qu'on voudrait pouvoir déléguer. On voudrait des assistants administratifs plutôt que des assistants médicaux.

Et ça pourrait suffire à ramener des jeunes médecins vers la médecine de ville. Vous le pensez sincèrement ?

Disons que les assistants administratifs, il faut les payer. Et c'est pour ça qu'on revendique une consultation à 50 euros, pas pour s'en mettre plein les poches et partir aux Maldives. Nous, ce qu'on veut, c'est soigner des gens et pour pouvoir le faire, il faut qu'on puisse le faire correctement. 50 euros, c'est ce qui nous permettrait de recruter, d'avoir dans nos cabinets des secrétaires qui soient efficaces, qui ont envie de s'occuper par exemple de la comptabilité ou de l'encaissement. Aujourd'hui, dans une consultation, ça se termine systématiquement par la lecture de la carte Vitale. Ça prend du temps. Il faut interroger des systèmes informatiques qui sont lents, qui sont lourds, qui dépendent de la Sécurité sociale, pas des médecins. Et nous, ce qu'on veut, c'est dégager ce temps qui n'est absolument pas médical et le déléguer pour qu'on puisse se concentrer sur les plaintes des patients.

Demain, Emmanuel Macron doit se rendre dans un hôpital en Ile-de-France pour parler de la refondation du système de santé. Vous attendez des mesures pour la médecine de ville ?

Déjà, c'est un mauvais signe de se déplacer à l'hôpital pour parler de la médecine de ville...

Mais vous dites que vous êtes "les deux jambes", l'hôpital et vous...

Oui, c'est très bien de s'occuper de l'hôpital, c'est plus facile. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que non seulement Emmanuel Macron rencontre le collectif Médecins pour demain, mais surtout qu'on puisse travailler. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas seulement des belles paroles ou des signes. On veut des mesures concrètes, on veut travailler, on a des propositions et on voudrait qu'elles soient étudiées plutôt que balayées d'un revers de la main en nous disant que nous sommes des irresponsables.