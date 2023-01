Grève des médecins : une généraliste de Chauvigny estime que "c'est le seul mode d'action"

"Je n'ai reçu aucun patient la semaine dernière, et dans les jours qui viennent, je ne garde que les rendez-vous pris de longue date avec des patients aux pathologies longues", explique Marie Bénéteau, médecin généraliste à Chauvigny. Elle suit depuis le 26 décembre le mouvement de grève du collectif " Les médecins pour demain ". "Ca n'est pas de gaité de cœur, affirme-t-elle. Mais on doit absolument agir."

ⓘ Publicité

"Il y a eu beaucoup d'actions restées sans réponse"

Marie Bénéteau rappelle que avant de se lancer dans ce mouvement reconductible, les généralistes se sont mobilisés en cessant les gardes du soir, puis lors d'une grève ponctuelle début décembre. "Le gouvernement n'a pas bougé et ne nous a pas écouté, détaille-t-elle. C'est pour cela qu'on est obligé de durcir le mouvement." La principale revendication reste inchangée : augmenter le tarif de la consultation, pour passer de 25 à 50 euros.

"Si on n'augmente pas le tarif de la consultation, les médecins généralistes vont faire autre chose et les installations ne seront jamais suffisantes." Elle affirme travailler 55 heures par semaine, et consacrer 20% de son temps à de l'administratif, sans pouvoir embaucher de secrétaire.

Des conséquences dans les services hospitaliers

Marie Bénéteau est consciente que cette grève a des conséquences sur l'activité des services des urgences et du Samu. Activité en nette hausse la semaine dernière. "On est désolé, confie-t-elle. Mais s'il n'y a plus de médecins généralistes, l'hôpital flanchera avec nous et il est déjà en grand danger."