Grève des sages-femmes à la polyclinique de Bezannes : "Par manque de personnel, on sacrifie le côté humain"

Les sages-femmes qui exercent à la maternité de la polyclinique de Bezannes sont en grève depuis quatre semaines. Elles suivent un appel national à la grève. Et depuis ce lundi, le mouvement se durcit localement. Elles sont désormais soutenues par des gynécologues et des obstétriciens de la clinique, qui, à leur tour, ont déposé un préavis d'arrêt de travail - par conséquent, certaines patientes sont réorientées vers le CHU de Reims. Et tous réclament une revalorisation des salaires des sages-femmes de la polyclinique de Bezannes, mais surtout, davantage de bras.

Samia est sage-femme depuis 13 ans. Elle adore son métier "parce que le travail de sage-femme, c'est avant tout de l'accompagnement. Ce n'est pas uniquement un accouchement." Mais depuis plusieurs semaines, elle a une impression de travail à la chaine, à cause, selon elle, de départs non remplacés.

En raison de la grève des sages-femmes, certaines patientes de la polyclinique de Bezannes sont renvoyées vers le CHU de Reims. - DR

Depuis cet été, à la polyclinique de Bezannes, le nombre de sages-femmes est passé de six à trois, en salle d'accouchement. _"_Du coup, on on ne prend plus nos pauses, déplore Samia. Puis on va passer d'une salle à l'autre, sans prendre le temps de discuter avec la patiente. On est sans cesse sous pression."

On essaie de faire notre travail du mieux possible. Donc techniquement, on fera très bien l'accouchement. Mais on va sacrifier le coté humain - Samia, sage-femme à la polyclinique de Bezannes

Et ce "sacrifice", certaines patientes le ressentent, assurent des médecins grévistes.

Une grève soutenue par des gynécologues et des obstétriciens

Le sous-effectif chez les sages-femmes, le Dr Levy, gynécologue à la polyclinique de Bezannes, note l'avoir remarqué, tout comme ses patientes. "Quand on les revoit après leur accouchement et qu'on discute de leur séjour, on se rend compte qu'elles ont bien vu qu'on courait un peu plus partout. Et ce sont des retours qu'on avait moins l'année dernière."

On se dit que c'est dommage parce que le personnel motivé, on l'a. C'est vraiment un problème de nombre de personnel - Galya Levy, gynécologue à la polyclinique de Bezannes

Des gynécologues et des obstétriciens soutiennent le mouvement de grève des sages-femmes de la polyclinique de Bezannes. © Radio France - Marine Protais

Et ce problème, le Dr Delebarre dit l'avoir déjà abordé plusieurs fois avec la direction de la polyclinique. "A chaque fois, on nous met en avant un aspect économique qui, certes, est de plus en plus compliqué, mais malgré tout, il y a un minimum sécuritaire et humain."

On ne peut pas juste aligner des chiffres face à des médecins, gynécos et sages-femmes qui, tous les jours, sont auprès des patients.

Pour se faire entendre, les grévistes prévoient de continuer leur mouvement jusqu'à ce jeudi, "sauf si la direction entame des discussions d'ici là." Pour le moment, la direction de la polyclinique de Bezannes - que nous avons contactée - ne souhaite pas s'exprimer.