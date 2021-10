Grève des sages-femmes : des soignantes de Gironde partent manifester à Paris

Après les mobilisations du mois de septembre, les sages-femmes redescendent dans la rue ce jeudi 7 octobre. La prime de 100 euros et la revalorisation de 100 euros brut par moi annoncées par Olivier Véran sont jugées insuffisantes par les deux syndicats de la profession (UNSSF et ONSSF) qui appellent les soignantes à faire grève. Des sages-femmes de Gironde ont prévue d'aller manifester à Paris

On en a marre de cette inégalité

"On va faire les mêmes actes que certains gynéco et certains médecins généralistes et on sera payées moins. Alors oui ils ont des années d'études de plus mais par contre on dépense le même temps qu'eux et parfois plus d'énergie", assure Alexia Boris, sage-femme libérale installée dans le quartier Nansouty à Bordeaux.

On est une profession médicale, donc on a les responsabilités qui vont avec mais pas la rémunération

Après onze années en maternité publique, Olivia Calon décrit "un travail dur, à la chaîne, avec des gardes de 12 heures. On ne peut pas accompagner au maximum nos patientes car on peut très bien avoir un accouchement et en même temps une autre patiente en travail à ce moment là. On peut parler de maltraitance, ce n'est pas volontaire mais c'est par manque de moyen et de temps." La sage-femme a décidé de quitter l'hôpital publique pour s'installer en libéral. Elle ira manifester ce jeudi à Paris.

On a un statut bâtard, on ne sait jamais trop où nous mettre, et on nous range le plus souvent avec les paramédicaux alors que l'on est une profession médicale avec des responsabilités

Ce manque de reconnaissance et ces conditions de travail expliquent selon Pauline Véteau la désaffection des jeunes. "Vingt pour cent des étudiantes sages-femmes abandonnent en cours de route et en même temps on ne peut pas leur en vouloir de ne pas vouloir continuer dans cette branche."

Cette sage-femme travaille en cabinet libéral à Villenave-d'Ornon. 'Si on ne reconnaît pas quelqu'un, on le maltraite et si nous on est maltraitées, on ne va pas forcément bien traiter nos patientes. C'est une profession qui s'occupe des gens et si nous on ne va pas bien, comment peut-on bien s'occuper des gens, comment bien s'occuper des patientes quand on travaille cinquante heures par semaine?"

On ne peut plus prendre la main de nos patientes

Le cabinet de Pauline Veteau restera fermé ce jeudi. La jeune femme sera dans le cortège des sages-femmes qui vont battre le pavé de la capitale.