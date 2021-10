Grève des sages-femmes : en Moselle, "on ne peut plus assurer des soins en toute sécurité"

Les sages-femmes avaient déjà décrété le "code rouge" de leur profession en janvier 2021, un terme médical qui signifie le besoin d'une césarienne en urgence, lors d'un accouchement, cette fois, le mot d'ordre est "code noir". "Ca fait des années que la profession alerte sur la perte de qualité des soins, là on alerte sur le risque au niveau de la sécurité, on ne peut plus assurer des soins en toute sécurité pour la mère et pour le bébé à naître", s'alarme Marie Bauer, sage femme à Longeville-lès-Metz et présidente de l'Union régionale des professionnels de santé Sages-Femmes Grand-Est.

Un mouvement de grève a commencé le 24 septembre. Une manifestation nationale est également prévue le 7 octobre à Paris.

Jusqu'à quatre accouchements à la fois

Les sages-femmes veulent alerter sur la dégradation continue de leurs conditions de travail. "Comme les maternités sont de plus en plus grosses, car on a fermé les petites maternités et que les effectifs sont toujours les mêmes, une sage-femme peut gérer quatre accouchements en même temps ainsi que des urgences, ça devient très très difficile", relate Marie Bauer. Comment gérer quatre accouchements à la fois ? "On ne mange pas, on ne va pas aux toilettes, on fait comme on peut", répond la sage-femme mosellane.

La profession manque de bras et ne parvient plus à attirer, du fait de ces conditions de travail et d'un manque de reconnaissance, explique encore la représentante de la profession en Moselle : "non seulement on n'est pas suffisamment nombreux en maternité, mais là en plus il n'y a plus de possibilité de recruter. La profession n'attire plus, aucune sage-femme n'a envie de devenir maltraitante."

Revalorisation espérée

La précédente mobilisation des sages-femmes, début 2021, n'a pas permis d'avancer, regrette Marie Bauer. "Aucun moyen n'est mis sur la table, le gouvernement fait la sourde-oreille." Le ministre de la Santé Olivier Véran a pourtant promis une augmentation de salaire de 100 euros brut par mois à partir de janvier 2022, jugée insuffisante par l'URPS. "C'est surréaliste par rapport à nos revendications, regrette Marie Bauer. Et ça ne répond pas à la problématique des effectifs."