Grève des techniciens de laboratoire : "Nous aussi nous sommes en première ligne face au Covid-19"

Une autre profession au premier rang pendant la crise du covid-19 a tapé du poing sur la table partout en France aujourd'hui. À Toulouse, deux cent techniciens de laboratoire sont venus de Perpignan, Castres ou encore Montauban pour manifester. Ils se sentent oubliés depuis que le ministre Olivier Véran a annoncé des revalorisations salariales et de carrières pour 1,5 million de professionnels de santé d’ici la fin de l’année.

Problème, les techniciens de laboratoire ne font pas partie de l'équation. La profession est rarement sur le devant de la scène bien qu'elle a pourtant eu un rôle clé dans les analyses Covid-19 et les tests PCR, entre autres.

24h/24 et 7j/7 sur le front

Carole est venu sur Toulouse pour afficher son soutien, elle travaille dans le laboratoire du Centre Hospitalier de Perpignan. Après une année Covid, elle espère que le métier sera reconnu à sa juste valeur car pour le moment, le statut et les salaires peu valorisés nuisent à l’attractivité du métier.

"On cherche une reconnaissance dans ce maillon de la chaîne de soins. Sans analyse, il n'y a pas de diagnostic. Les médecins comptent aussi sur nous pour pouvoir soigner correctement leurs patients. On est vraiment un métier dans l'ombre. Le public ne nous connaît pas. On a tenu bon et on a trouvé qu'on était quand même essentiel dans cette chaîne de soins. Et maintenant qu'on est capable de réaliser justement tous ces tests Covidien, je pense qu'on est indispensable plus que jamais."

Leurs revendications portent aussi sur la réorganisation de leur profession d’ici la fin de l’année soit une reconnaissance en tant que formation bac+3 et non plus bac+2 car lorsque que les élèves sortent de l'école, "il faut presque tout refaire, on perd un temps fou" explique Ambre.