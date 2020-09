Coronavirus : grève des salariés du laboratoire BioAllan dans le Nord Franche Comté

Les employés du laboratoire BioAllan qui gèrent les laboratoires de Belfort, Valdoie, Delle, Trévenans, Montbéliard, Audincourt, Valentigney, Pont-de-Roide sont en grève ce mardi 15 septembre. La moitié des effectifs, soit une cinquantaine de salariés, a décidé de ne pas se rendre au travail, alors que les laboratoires font face à un surcroît d'activité face aux demandes de tests de dépistage.

Les agents ont manifesté dans la matinée devant le site de Brognard à Technoland près de Montbéliard, a pu constater une journaliste de France Bleu Belfort Montbéliard.

Manque de moyens humains

Les salariés grévistes demandent "davantage de moyens et de reconnaissance" de la part de leur direction. Les représentants du personnel assurent avoir déjà alerté sur le manque de moyens dans les laboratoires, à plusieurs reprises depuis le mois de mars. La crise du Covid a exacerbé les difficultés rencontrées par les techniciens.

Le délégué CFDT, Samuel Demeche estime qu'il faudrait entre 5 et 10 employés supplémentaires dans l'entreprise. "On est obligé de faire plusieurs postes pour combler le manque d'effectifs. À chaque fois qu'il faut un remplaçant, on crée un manque dans un service donc il n'y a jamais le nombre de salariés qu'il faut", explique le syndicaliste.

Hausse des heures supplémentaires

La charge de travail a considérablement augmenté, les employés dénoncent une hausse des heures supplémentaires. Une technicienne nous confie qu'elle fait régulièrement des semaines de 45 heures au lieu des 35 habituelles. "On arrive le matin et on ne sait pas à quelle heure on repart, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie de famille", raconte une deuxième manifestante. "On voudrait au moins être remercié pour ça."

On se fait insulter par les patients, la situation est devenue invivable (une salariée)

Les employés dénoncent une hausse des heures supplémentaires. © Radio France - Mado Oblin

L'agressivité des patients pèse aussi. "On se fait insulter, on a pas de réponses aux questions des patients, la situation est devenue invivable", souffle une technicienne qui a été arrêtée pendant trois semaines à cause d'un burn-out. Les moyens techniques sont aussi mis en cause. "Les ordinateurs des secrétaires médicales sont obsolètes, certaines viennent une demi-heure avant d'embaucher pour allumer les ordinateurs", déplore Samuel Demeche.

Cette grève intervient alors que les centres de dépistage drive sont saturés. Les manifestants reconnaissent que les patients vont être touchés : "on est désolés pour eux", insiste une manifestante, "mais c'est de la faute de notre direction qui refuse de nous écouter".

A 11h, ce mardi, la direction n'avait toujours pas rencontré les manifestants. Les manifestants soutiendront le mouvement de grève interprofessionnelle prévu ce jeudi 17 septembre, pour la défense de l'emploi et des salaires.