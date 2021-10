Grève des urgences à Laval : "je les soutiens, il faut des moyens," témoigne Marie-Claude, une patiente

"On a tous peur qu'un drame arrive" : c'est le témoignage glaçant de Caroline Brémaud, la cheffe du service des urgences de Laval, que vous avez pu lire sur France Bleu Mayenne. Samedi 09 octobre 2021, les salariés des urgences de l'hôpital de Laval sont entrés en grève pour dénoncer le manque de moyens et la pénurie de médecins. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Marie-Claude, habitante de Saint-Berthevin, veut les soutenir.

Marie-Claude garde un très bon souvenir de Caroline Brémaud aux urgences

Il y a sept ans, Marie-Claude a accompagné son mari pour une pneumonie. Elle se souvient encore de Caroline Brémaud. Derrière sa blouse blanche, elle a soigné son mari et leur a fait du bien : "elle a été super. Parce que l'on pouvait lui poser toutes les questions, elle répondait précisément. On s'est senti bien entouré. Il était très malade, alors il a été pris en charge dès que possible."

"Elle a été très professionnelle, très à l'écoute," témoigne Marie-Claude Copier

Elle admet que tous les médecins ne sont pas comme ça. Marie-Claude s'est déjà sentie "brutalisée" par des médecins qui ne prennent pas le temps, ou surtout, qui n'ont pas le temps. La Mayennaise pointe du doigt le manque de moyens : "ce n'est pas étonnant. Surtout après le covid, les personnels sont bien fatigués, et en plus surchargés : ce n'est pas possible de faire son travail correctement."

Un soutien total, "il faut des moyens," réagit Marie-Claude

"Je les soutiens complètement, c'est triste qu'il n'y ait pas suffisamment de médecins aux urgences et même dans tout l'hôpital. Quand on est soigné, on sent le manque de personnel, on sent les tensions, les infirmières courent partout, les chambres sont dans un mauvais état, c'est compliqué quand on est malade," réagit Marie-Claude face à la grève aux urgences de Laval.

Avec son mari, aujourd'hui décédé, elle avait choisi Saint-Berthevin pour s'installer pour la retraite : _"on voulait être à côté d'un hôpital. Et oui, à un certain âge, on a quand même besoin d'être soignés." _Sur sa commune se trouvent quatre médecin généralistes, une chance selon elle. Pour les spécialistes en revanche, il faut toujours attendre des mois, ou faire de la route. L'accès aux soins reste le point noir dans le département.

Des moyens, des médecins, du matériel.

Selon Marie-Claude, il faut vraiment faire venir des médecins, ajouter du personnel aux urgences : "c'est plus haut qu'il faut faire quelques chose pour eux. Nous on apprécie leur travail, mais ce qu'il faut c'est des moyens, des médecins, du matériel."

D'après la CGT, 70% des postes ne sont pas pourvus aux urgences de Laval. La Mayenne est le troisième désert médical de France.