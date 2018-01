Un mouvement inédit : partout en France, des aides-soignants ont organisé ce mardi après-midi des rassemblements et des débrayages. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le manque de moyens pour prendre en charge les résidents en EHPAD.

Les aides-soignants expriment leur ras le bol ! Dans les rues, devant les Agences Régionales de Santé, ou devant les EHPAD, les personnels soignants ont organisé ce mardi plusieurs rassemblements et des débrayages. Des banderoles, des drapeaux, des chasubles pour dénoncer le manque de moyens et leurs conditions de travail. "On atteint le point de non-retour" avance Valérie, aide-soignante à Notre-Dame-de-Sanilhac. Pour les grévistes, la promesse du gouvernement de débloquer une enveloppe de 50 millions d'Euros supplémentaire ne tient pas.

Grève des personnels dans les EHPAD : 22 rassemblements ont été organisé ce mardi après-midi en #Dordogne ! Les débrayages ont eu lieu entre 13h et 15h avec, parfois, le soutien des personnels de direction. #grève#manifestation#santé#ehpadpic.twitter.com/KFH20kOaNX — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 30, 2018

Les grévistes réclament plus de moyens

Les aides-soignants en grève pointent aussi des "douleurs physiques, morales", ils se disent en "grande souffrance" face à des tâches répétitives, souvent planifiées sur "10 heures consécutives" et "en travaillant un week-end sur deux". Les syndicats réclament des créations de postes pour soulager les effectifs, "on est à flux tendu, épuisés, proches du burn-out" témoigne une aide-soignante de l'EHPAD de Notre-Dame-de-Sanilhac, près de Périgueux.

Un rassemblement a aussi eu lieu ce mardi après-midi à l'EHPAD du Bugue © Radio France - Paul Barcelonne

22 rassemblements étaient organisés ce mardi après-midi partout en Dordogne, à l'appel de 7 syndicats. Comme au Bugue, à Sarlat ou au CH de Périgueux. Les aides-soignants ont opté pour des débrayages, principalement en début d'après-midi. A Notre-Dame-de-Sanilhac, en Dordogne, selon les manifestants, "99% des personnels" ont rejoint le mouvement de protestation entre 13h et 15h. Des personnels de direction ont plusieurs fois apporté leur soutien au mouvement.