Grève levée à la clinique NCT+ de Saint-Cyr-sur-Loire

Après avoir réuni les salariés en assemblée générale, ce lundi 2 octobre au soir, le syndicat Force Ouvrière (FO) a décidé de lever la grève, entamée une semaine plus tôt, à la clinique NCT+ de Saint-Cyr-sur-Loire. Il dit avoir obtenu des garanties écrites de la direction pour mettre fin "aux cadences infernales" au bloc opératoire.

Les dirigeants ont notamment tenu des promesses sur les effectifs. Deux postes de brancardiers devraient être créés et du personnel recruté pour qu'il y ait toujours une infirmière par salle et une aide-soignante pour deux salles. Dans l'attente du recrutement, la direction s'engage également à ce qu'il n'y ait plus de sortie de patients au bloc opératoire, hors urgence, après 19h30, pour ne pas pénaliser le service ambulatoire.

Un nouveau point d'étape dans un mois

Delphine Voisin, la déléguée syndicale FO de la clinique, indique qu'un point d'étape sera fait début novembre pour voir si les conditions écrites sont bien respectées. Elle se dit, pour l'instant, "prudente" quant aux promesses faites par la direction.