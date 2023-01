Grèves, arrêts maladie, "accueil dégradé" : le point sur la situation des hôpitaux en Moselle

Rarement la Moselle n'avait connu une situation aussi compliquée dans ses hôpitaux. Depuis le vendredi 6 janvier, le plan blanc est déclenché dans tous les établissements de santé du département. En cause : une vague d'arrêts maladie chez le personnel et plusieurs grèves en cours pour demander plus de moyens, qui fragilisent notamment le fonctionnement des services d'urgences. Or la triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe continue d'inquiéter les autorités sanitaires. Les départements voisins sont appelés en renfort pour mettre à disposition leurs structures de santé.

CHR Metz-Thionville

Aux urgences du CHR Metz-Thionville, la situation s'est un peu améliorée mais le service est toujours dégradé. "C'est une reprise partielle puisque c'est uniquement de l'accueil de jour, entre 7 heures et 19 heures", explique Patricia Schneider, infirmière et secrétaire du syndicat Sud santé sociaux au CHR Metz-Thionville. À Thionville, une partie du personnel est toujours en arrêt maladie , les patients sont accueillis jusqu'à 15 heures. La nuit, seules les urgences vitales sont prises en charge. Les autres patients sont redirigés vers Mercy, Esch-sur-Alzette, Moyeuvre-Grande ou Briey. Un rassemblement devant l'hôpital Bel-Air est prévu ce jeudi à 11 heures.

"À Mercy, il y a un peu plus de personnel donc les délais d'attente sont un peu moins longs", continue Patricia Schneider. "Mais pour autant, vu qu'ils récupèrent des patients de Bel-Air, mais aussi des urgences de Forbach ou de Saint-Avold, la situation est tendue. Ça reste un accueil dégradé." Le syndicat Sud santé sociaux a déposé un préavis de grève pour les personnels médicaux et paramédicaux des urgences du CHR. Le préavis sera effectif à partir du 12 janvier, pour demander des renforts d'effectifs et notamment une meilleure gestion des lits.

Hôpital de Saint-Avold

À l'hôpital de Saint-Avold, les urgences sont toujours fermées la nuit , entre 19 heures et 8 heures du matin. Déjà en grève symbolique depuis deux semaines, les soignants de l'hôpital de Saint-Avold sont appelé à se mettre en grève à partir de ce mercredi 11 janvier, à l'initiative de la CFDT. Un rassemblement va aussi être organisé jeudi devant l'établissement naborien à l'appel de FO et de la CFTC, qui ont déposé un autre préavis. Au total, 36 soignants sur 38 sont en arrêt maladie pour "épuisement".

Et la situation s'étend à d'autres services : une dizaine d'arrêts maladie ont été déposés au service pneumologie, ainsi qu'en dialyse où il n'y avait que deux infirmières ces derniers jours, mettant quasiment le service à l'arrêt. Les patients dialysés de Saint-Avold sont redirigés vers Metz, dans les hôpitaux du groupe Unéos, qui doit s'organiser pour pouvoir les prendre en charge.

Hôpital de Sarreguemines

À l'hôpital de Sarreguemines, un mouvement de grève illimitée se poursuit au service des urgences. Pour la première fois, ce mouvement est "bloquant". Autrement dit, les patients sont filtrés. Seuls les cas graves sont pris en charge. Les autres sont refusés et redirigés vers d'autres établissements. "On sera en grève jusqu'à ce qu'il y ait un réveil !", déclarait fin décembre Emmanuelle Seris, cheffe du service des urgences et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF).

Hôpital de Forbach

L'hôpital de Forbach est le seul où le service des urgences fonctionne à peu près normalement pour l'instant. Mais il doit faire face à l'afflux de nombreux patients de la Moselle-est, redirigés vers Marie-Madeleine à cause de leur situation dégradée.

"Un cercle sans fin"

Et la tension actuelle ne se limite désormais plus seulement aux services d'urgences. "Les urgences, c'est la vitrine parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital", explique Patricia Schneider, secrétaire du syndicat Sud santé sociaux au CHR Metz-Thionville. "Mais la situation est dégradée dans tous les services. Quand les patients attendent longtemps aux urgences, les médecins finissent pas trouver un lit, mais pas forcément dans le service qui correspond à la spécialité dont relève le patient. Donc ça pose des problèmes, quand en dermatologie on a un patient qui relève de la cardiologie..."

"La prise en charge n'est vraiment pas adaptée", continue-t-elle. "On les remet là pour caser coûte que coûte les patients, mais au final il n'y a toujours pas de soins de qualité. Et puis beaucoup de lits sont toujours fermés par manque de personnels, aussi bien médicaux que paramédicaux. Dans les services qui restent ouverts, beaucoup de lits sont en surnuméraire. C'est vraiment un cercle sans fin. On ne voit plus de solution pour améliorer les choses, et ce quel que soit le service."

En cas d'urgence, il est toujours recommandé de composer le 15 plutôt que de se rendre directement aux urgences.