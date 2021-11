Grèves dans le secteur de la santé en Normandie : "beaucoup de soignants partent et changent de métier"

Les messages de grève s'affichent dans de nombreux établissements de soins en Seine-Maritime et dans l'Eure, infirmiers anesthésistes, sages-femmes, aides-soignants sont en grève, pour demander plus de moyens en personnels mais surtout plus de reconnaissance. Pour en parler, Karim Mameri, président du conseil de l’ordre des infirmiers de la Seine-Maritime et de l'Eure, était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin.

Les soignants sont fatigués

"On a toujours pensé que l'hôpital tiendrait, que l'hôpital serait le dernier rempart, mais aujourd'hui les soignants sont fatigués et malgré le Segur de la Santé, un bon nombre de professionnels considèrent et constatent que leurs compétences ne sont pas reconnues. Les infirmiers anesthésistes par exemple sont près de 10 800 en France. Ce sont ces infirmiers qui procèdent avec les médecins anesthésistes, aux anesthésies aux blocs opératoires, réalisent des interventions au SMUR, et qui à l'occasion de la crise covid ont réalisé les transferts inter-hospitaliers à travers toute la France. Ces infirmiers ont fait le constat que, malgré leur engagement, leur grande technicité, ce sont des professionnels qui ont Bac+5, qui ont un master 2, ces infirmiers ne font que réclamer une petite chose, qu'ils soient reconnus par le gouvernement comme des praticiens, des infirmiers en pratique avancée".

Karim Mameri, président du conseil de l'ordre des infirmiers de Seine-Maritime et d'Eure

Il faut plus de personnels pour mieux soigner

Des millions d'euros ont été débloqués à l'occasion du Segur de la Santé, les personnels soignants ont obtenu des augmentations de salaires de 183 euros nets par mois, mais ils manquent toujours de reconnaissance selon Karim Mameri. "La France a un très beau système de santé, des professionnels très compétents. Mais la rémunération était en dessous de la moyenne, en queue de peloton. Ces 183 euros sont conséquents, mais ils sont largement insuffisants, car on arrive juste dans la moyenne des autres pays. Sans les infirmiers anesthésistes, le bloc opératoire et l'hôpital ne fonctionneraient pas. Il faut plus de soignants, c'est une certitude, la pénibilité et la difficulté à travailler aujourd'hui s'expriment très fortement, il faut plus de personnels pour mieux soigner".

Nous sommes soignants, nous serons là jusqu'au bout

Face à la 5ème vague de l'épidémie de covid-19 en France, "l'hôpital public doit tenir, va tenir. Nous sommes soignants, nous serons là jusqu'au bout. Mais encore faut-il que les professionnels de santé soient écoutés quand ils demandent des choses légitimes".

"Il y a beaucoup de soignants qui partent et changent de métier. La crise covid a été un accélérateur. Une note de la direction générale de la santé a été envoyée à l'ensemble des professionnels de santé, disant que la situation hivernale risquait de rendre les choses très compliquées, que des hôpitaux étaient en difficulté. Aujourd'hui ce sont des praticiens qui manquent à l'appel, et ça risque de rendre les choses difficiles" conclut Karim Mameri.