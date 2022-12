Grève des médecins : +30% d'appels au SAMU de la Haute-Vienne ce lundi

Ce mardi les cabinets de certains médecins vont encore rester fermés en Haute-Vienne pour le deuxième jour de la grève nationale lancée par le collectif "Médecins pour demain". Le mouvement doit durer toute la semaine, pour s'opposer au projet du gouvernement destiné à palier la pénurie de généralistes . Les grévistes réclament plutôt un doublement du tarif des consultations pour rendre le métier plus attractif et favoriser de nouvelles installations. Un mouvement qui a engendré pour les SAMU un afflux d'appels supérieur à d'habitude

En fin d'après midi, le responsable du SAMU en Haute-Vienne comptait déjà 30% d'appels supplémentaires au 15, par rapport au lundi précédent et il misait sur au moins 900 appels au total d'ici la fin de la journée. Un défi à gérer en raison de la grève, mais aussi des congés de certains médecins. Le tout sur fond de triple épidémie : grippe, Covid et bronchiolite, sans oublier les soucis gastriques liés aux excès durant les fêtes. Globalement, des solutions ont pu être trouvées pour éviter d’engorger les urgences, grâce à des généralistes qui ont bousculé leurs organisation, à Limoges comme en zones rurales.

Ils ont ainsi pu prendre en charge immédiatement certains malades ou proposer des rendez-vous d’ici un ou deux jours, selon les pathologies. Mais plus la grève dure, plus ça risque de devenir difficile à gérer, car les médecins sont tous débordés. C’est d'ailleurs une des raisons du mouvement de grève.

Le malaise n’est pas nouveau mais le remède tarde à venir

Chez SOS Médecins à Limoges, les consultations affichent également complet tous les jours, de 8h à 20h et c’est la première fois que les praticiens se disent aussi débordés. Normalement ils consultent dans la journée, mais désormais il leur arrive de devoir proposer des rendez-vous à deux ou trois jours. Une situation qui s'est aggravée ces dernières semaines avec les virus de l'hiver et face à laquelle ils s'adaptent autant que possible. Face à l'engorgement, SOS Médecins Limoges, où quatre généralistes sont déjà présents chaque jour, va d'ailleurs ouvrir une cinquième salle de consultation en janvier.