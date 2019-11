Les personnels de l'Hôpital Nord-Franche-Comté se sont rassemblés sur le parvis du site de Trévenans ce jeudi en réponse à un appel national à la grève. Ils réclament plus de moyens, plus de lits et plus de personnels. Des patients se sont joints au rassemblement pour les soutenir.

Grève à l'Hôpital : Soignants et patients mobilisés à Trévenans

Trévenans, France

Pas le temps, pas le temps, pas le temps

"Bientôt les soignants souffiront plus que nous, potence à perfusion à la main, Géraldine est déscendu exprès de sa chambre d'hôpital. Je suis soignée depuis dix ans d'une maladie rare, et depuis dix ans je vois la souffrance des personnels grandir, "pas le temps, pas le temps, pas le temps", voilà ce qu'ils nous répètent et nous voyons bien qu'ils sont épuisés".

Mobilisation des personnels de l'Hôpital Nord-Franche-Comté. © Radio France - Lila Lefebvre

A tel point que certains personnels craignent de ne plus faire leur travail correctement. Ducica est infirmière depuis 20 ans aux urgences, vendredi 9 novembre elle a dû s'occuper de 250 patients avec une seule autre collègue infirmière. "Une infirmière de l'hôpital est arrivée en ambulance en tant que patiente, j'étais si épuisée que je ne l'ai pas reconnu, j'ai le sentiment de ne pas l'avoir aidé, c'est très dur pour moi".

Le personnel des urgences de l'Hôpital Nord Franche-Comté est en grève depuis juin. Parmi les revendications des salariés l'ouverture de 50 lits de médecine pour désengorger les couloirs des urgences.