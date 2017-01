Grippe : 13 morts dans une maison de retraite à Lyon, une enquête ouverte

Treize personnes âgées sont mortes de la grippe dans une même maison de retraite à Lyon en quinze jours, entre le 23 décembre et le 7 janvier, a annoncé samedi la ministre de la Santé Marisol Touraine qui a saisi l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).

Treize résidents d'une même maison de retraite à Lyon sont morts de la grippe depuis le 23 décembre, et six autres sont encore hospitalisés, a annoncé samedi la ministre de la Santé qui a saisi l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).

Six personnes âgées toujours hospitalisées

L'Igas devra faire la lumière sur cet "événement exceptionnel". Sur 72 personnes ayant contracté la grippe sur cette période dans "l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon", 13 personnes, d'une moyenne d'âge de 91,5 ans, sont décédées et "six sont encore hospitalisées", a précisé le ministère dans un communiqué.

A la demande de Marisol Touraine, l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a lancé vendredi "une mission d'inspection afin de contrôler la mise en oeuvre par l'établissement, depuis le début de l'épidémie, des recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe". Dépêché sur place vendredi, le Directeur général de la santé "a constaté que, à cette date, les mesures de prévention étaient bien mises en place", selon le ministère. Samedi, "toutes les personnes présentant des symptômes grippaux ont bénéficié d'un examen médical" et "une personne supplémentaire a été hospitalisée" par "mesure de précaution", précise-t-on.

Marisol Touraine précise avoir, en outre, demandé à l'Igas d'"analyser les causes à l'origine de cet évènement exceptionnel" et de rendre un premier rapport d'étape "sous dix jours". "Compte tenu de la sensibilité particulière des personnes âgées de plus de 65 ans au virus grippal", la ministre rappelle "aux directeurs d'établissements accueillant des personnes âgées de prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie".

L'épidémie de grippe saisonnière s'est intensifiée la semaine dernière, avec une très forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations de personnes âgées.

L'épidémie de grippe, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines, selon les données historiques de Sentinelles depuis 1984.