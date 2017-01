Grippe : plusieurs Ehpad de la Drôme et en Ardèche sont confinés pour freiner l'épidémie

Depuis le 1er octobre 2016, quatre résidents d'Ehpad situés en Auvergne-Rhône-Alpes sont morts de la grippe. De plus en plus de maisons de retraites prennent des mesures de confinement pour ralentir l'épidémie. Exemple dans la Drôme à Romans-sur-Isère.

"Port du masque obligatoire et lavage des mains systématique" dit le panneau situé à l'entrée de l'Ehpad Emile Peysson de Romans-sur-Isère. Dans cet Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, neuf des soixante résidents ont contracté le virus A(H3N2). Pour stopper la propagation de l'épidémie, les résidents malades prennent leur repas en chambre, midi et soir. Les visites extérieures sont limitées à leur plus strict minimum.

Là, je ne peux pas rentrer parce que j'ai une infection pulmonaire, c'est plus prudent pour tout le monde (Patrick, un visiteur)

Reportage à l'Ehpad Emile Peysson de Romans-sur-Isère dans la Drôme Partager le son sur : Copier

Renforts en personnels dans les Ehpad

L'Ehpad Emile Peysson appartient au groupe mutualiste Eovi qui gère dix-huit établissements d'accueil dans la Drôme et l'Ardèche. Malgré la vaccination de 99% en moyenne des résidents, quatre Ehpad du groupe sont confrontés à des épidémies de grippe.

"C'est pour ça qu'on porte un masque, c'est pour ça que les gens les plus atteints sont isolés et mangent dans leur chambre" explique Peggy Nicolas, directrice des soins au sein du groupe Eovi. La grippe se transmet par des gouttelettes de salive, donc l'idée est d'éviter que les gens soient trop près et se transmettent les microbes par des voies aériennes"

Confinement des personnes atteintes et pas de tout l'établissement, ce n'est pas un accident nucléaire !

L'ARS refuse de communiquer le nombre d'Ehpad touchés par la grippe

Ce n'est pas "un accident nucléaire" mais la communication autour de l'épidémie semble de plus en plus cadenassée. Dans son dernier bulletin épidémiologique (à lire ICI), l''Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes annonçait "une forte intensification de l'épidémie" et un "impact très marqué sur les 65 ans et plus". Quatre résidents d'Ehpad de la région sont même décédés après avoir contracté le virus depuis le 1er octobre.

L'ARS refuse en revanche catégoriquement de communiquer le nombre d'Ehpad confrontés à des épidémies de grippe dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. L'Agence régionale de santé estime que les chiffres sont trop "fluctuants" pour être dévoilés. Trop sensibles aussi peut-être.

A l'hiver 2015, 18.300 personnes sont morts de la grippe, soit la plus forte surmortalité des neuf dernières années. (Bilan de l'Institut national de veille sanitaire devenu Santé publique France)

LIRE AUSSI : Grippe : une adolescente de 13 ans décédée à la suite d'une grippe à Gluiras en Ardèche