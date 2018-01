Environ 152.000 personnes ont été vaccinées contre la grippe en pharmacie en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, a annoncé mercredi l'Ordre national des pharmaciens. Le dispositif est en test dans ces deux régions.

"Clairement un succès". Voici comment Carine Wolf-Thal, présidente de l'Ordre national des pharmaciens, a qualifié le test réalisé en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces deux régions, il était en effet possible de se faire vacciner contre la grippe en pharmacie. Une démarche effectuée par 152.406 personnes depuis le lancement de l'opération en octobre (55.415 en Nouvelle-Aquitaine, 96.991 en Auvergne-Rhône-Alpes).

Un succès qui s'explique d'abord par le nombre de pharmacies volontaires, a estimé Carine Wolf-Thal lors d'un point presse ce mercredi. 5.061 pharmaciens (2.066 en Nouvelle-Aquitaine et 2.995 en Auvergne-Rhône-Alpes) ont en effet demandé à être formés, soit environ un sur deux dans ces régions.

Les pharmacies souhaitent un élargissement du public concerné

La phase d'expérimentation, amenée à durer trois ans, n'est pas ouverte à tous. Seuls les plus de 65 ans, les personnes touchées par certaines pathologies comme le diabète ou l'asthme et celles qui ont des contacts directs avec des malades ou des nourrissons fragiles ont le droit de se faire vacciner en pharmacie dans ces zones. Ces restrictions n'ont "pas de sens", a jugé Carine Wolf-Thal, en soulignant que les patients concernés sont ceux qui sont déjà suivis par un médecin, alors que la vaccination par les pharmaciens devrait être complémentaire.

Le pic atteint "dans toutes les régions en métropole"

Le pic de l'épidémie de grippe a en tout cas été atteint "dans toutes les régions en métropole", a annoncé l'organisme Santé publique France dans son dernier bulletin hebdomadaire publié ce mercredi. Mais le nombre de consultations poursuit sa baisse. 271 consultations pour syndrome grippal pour 100.000 habitants ont été signalées, lors de la troisième semaine de janvier, contre 339 la semaine précédente.

L'épidémie a par ailleurs conduit à 5.207 passages aux urgences, toujours lors de cette troisième semaine, dont 665 ont abouti à une hospitalisation, contre 5.224 passages aux urgences et 761 hospitalisations la semaine précédente. Les trois régions les plus touchées par l'épidémie de grippe sont Auvergne-Rhône-Alpes (449 cas pour 100.000 habitants), Bourgogne-Franche-Comté (352 cas) et Grand Est (338), selon le réseau Sentinelles.