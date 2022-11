Grippe : "20% de vaccinations en moins par rapport à l'année dernière", selon une pharmacienne du Gard

L'épidémie de grippe est précoce cette année en France. Les consultations pour syndrome grippal ont ainsi augmenté de 65% en une semaine, la semaine du 14 novembre. Le nombre de passages aux urgences pour grippe ou symptômes grippaux a lui bondi de 39%. Une situation qui nécessite une vaccination des plus fragiles, avance sur France Bleu Valérie Garnier, présidente de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens (URPS) en Occitanie.

ⓘ Publicité

Selon elle, les patients "ont l'impression que la grippe, finalement, c'est moins grave que le Covid" mais elle rappelle que "la grippe entraîne des hospitalisations et des morts chaque année" et elle invite les personnes cibles à faire le vaccin dès que possible.

France Bleu Gard Lozère : Constatez-vous aussi ce retard sur la vaccination contre la grippe dans votre officine de Meynes ?

Valérie Garnier : Oui, tout à fait. On est à peu près entre 15 et 20 % de vaccination en moins par rapport à la même date de l'année passée.

Comment on peut l'expliquer ? C'est parce que l'hiver n'est pas encore vraiment arrivé, notamment chez nous, les températures ont été douces ?

Je l'explique effectivement comme ça. Je pense que tant que les températures étaient agréables, on n'était pas dans l'ambiance de l’hiver, avec son cortège de virus habituels comme la grippe. Peut-être qu'il va y avoir un sursaut de la part de la population maintenant que le froid est un peu arrivé. Mais peut être aussi un certain une certaine saturation en termes de vaccination. On a fait la campagne de rappel du Covid parce que lui n'a pas arrêté de circuler et les personnes se sont peut-être dit "j’ai fait mon rappel Covid, il fait encore doux, la grippe s'est associée à des périodes de froid, donc je peux attendre encore un peu pour la grippe".

Comment convaincre les personnes à risque de se faire vacciner ?

Je discute beaucoup avec les patients qui viennent se faire vacciner. Ils ont l'impression que la grippe, finalement, c'est moins grave que le Covid, à l’époque où on allait se faire vacciner parce qu’on avait peur.

"Il y a une notion que c'est moins grave. Or, la grippe entraîne des hospitalisations et des morts chaque année."

Donc c'est important de se faire vacciner. D'autant plus qu’on risque encore d'avoir une saturation des hôpitaux avec la problématique de devoir reporter d'autres opérations importantes. Tout le système de santé risque d'être mise à mal si les personnes à risque de faire des formes graves ne sont pas vaccinées.

La grippe avait un peu disparu pendant deux ans avec les gestes barrières. Est-ce que cela doit nous faire redouter une épidémie de grippe plus virulente cette année si on n’arrive pas à faire vacciner plus ?

Oui, ce n'est pas impossible. Effectivement, on a bien respecté les gestes barrières pendant deux ans, la grippe n'a pas pu circuler comme elle le faisait les années précédentes. On a ce qu'on appelle une dette immunitaire. On le voit aussi avec la bronchiolite chez les enfants qui a flambé parce qu’eux aussi ont été protégés pendant deux ans, et le virus de la bronchiolite n'a pas tellement circulé et là, il a explosé. On n'est pas à l'abri d'avoir le même phénomène avec la grippe cet hiver.

La grippe n’est pas la seule épidémie qui menace cet hiver. Il y a aussi le Covid qui repart à la hausse. Pourtant, seulement 30% des plus de 60 ans sont à jour de leur dose de rappel.

C'est vrai que les personnes éligibles ne sont pas venues vraiment se faire vacciner à hauteur du chiffre de vaccination qu'on aurait dû noter. Et pourtant, depuis le mois d'octobre, on a les derniers vaccins sortis qui ont intégré le variant qui circule actuellement, un variant d’Omicron, un peu comme on le fait avec la grippe. Chaque année, on adapte le vaccin ou variant qui circule. Là, on a le vaccin qui va bien pour le Covid. Et j'engage effectivement les personnes qui sont à six mois de leur dernière vaccination, voire à trois mois pour celles qui ont au moins 80 ans de venir faire leur rappel avec ce vaccin.

À lire aussi Le Covid repart à la hausse, les plus fragiles doivent se vacciner prévient l'ARS Occitanie

Très concrètement, est ce qu'on peut faire les deux vaccins le même jour, le Covid et la grippe ?

On peut tout à fait faire le même jour. Certaines personnes nous le demandent, c'est pratique. On vient en une fois, on a une injection dans chaque bras. Et puis, il n'y a pas plus de réaction à la suite d'une double vaccination le même jour.

loading