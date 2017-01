Grippe : 6ème semaine d'épidémie, découvrez la carte des régions les plus touchées

L'épidémie de grippe qui sévit en France est entrée dans sa 6ème semaine, selon les données du réseau Sentinelles publiées mercredi. Plus de 1,3 millions de personnes auraient consulté un médecin pour ce motif. Les régions les plus touchées sont le Sud-Est, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale (en France métropolitaine) a été estimé à 437 cas pour 100.000 habitants - au-dessus du seuil épidémique de 178 cas pour 100.000 habitants. Toutes les régions sont au-dessus du seuil épidémique, souligne le réseau Sentinelles.

C'est dans le Sud-Est que le réseau Sentinelles a relevé le taux d'incidence le plus élevé avec 775 cas pour 100. 000 habitants en région PACA. En région Occitanie, deuxième région la plus touchée par la grippe la semaine dernière, le taux d'incidence était de 598 cas pour 100.000 habitants. La région Auvergne - Rhône-Alpes avec 432 pour 100.000 habitants, la Corse et la Normandie avec 418 cas pour 100.000 habitants, sont particulièrement touchées elles-aussi.

Forte progression en Bretagne

L'Île de France voit son taux d'incidence baisser avec 327 cas la semaine dernière contre 428 cas pour 100.000 habitants la semaine précédente, de même que dans les Hauts-de-France avec 375 cas pour 100.000 habitants contre 304 cas la semaine précédente. À l'inverse, le taux d'incidence en Bretagne est en forte progression : 394 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, contre 247 cas pour 100.000 habitants la semaine du 9 au 15 janvier. La Nouvelle Aquitaine voit aussi le nombre de cas progresser avec 329 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière contre 290 la semaine précédente. Enfin, c'est en région Pays-de-la-Loire que le taux d'incidence est le plus bas avec 224 cas pour 100.000 habitants.

Sixième semaine d'épidémie

Durant ces 6 premières semaines d’épidémie de grippe, 1.339.000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif. L’activité grippale semble en augmentation chez les enfants (0-14 ans) et en diminution chez les personnes âgées de 65 ans et plus.