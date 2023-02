Grippe aviaire : 22 communes supplémentaires de Haute-Loire concernées par la zone de contrôle temporaire

Vingt-deux nouvelles communes de Haute-Loire sont désormais concernées par des mesures de prévention contre la grippe aviaire. Suite à la découverte, vendredi 10 février, du cadavre d'une mouette atteinte de l'influenza aviaire hautement pathogène, la préfecture publie un arrêté ce mardi 14 février pour élargir la zone de contrôle temporaire déjà en place dans le département. Cent-quatre communes sont désormais dans le périmètre de cette ZCT.

Quelles sont les mesures à prendre dans la ZCT ?

La Préfecture précise que pour éviter que les animaux d'élevage ne soient contaminés par le virus, un certain nombre de précautions sont à prendre : "un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri [des animaux]), une surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes)". Vous retrouvez ici les mesures spécifiques selon si vous êtes un professionnel ou un particulier .

Dans quelles communes ?

Les 22 nouvelles communes sont : Aurec-sur-Loire, La-Chapelle-d'Aurec, Chenereilles, Dunières, Lapte, Malvalette, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Montregard, Pont-Salomon, Raucoules, Riotord, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Ferreol-d'Auroure, Saint-Just-Malon, Saint-Paul-de-Mons, Saint-Romain-Lachalm, Sainte-Sigolène, Saint-Victor-Malescours, La Seauve-sur-Semene, Tence et Les Villettes.