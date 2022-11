Grippe aviaire : à Nancy, les oiseaux du parc de la Pépinière sont confinés

En début de semaine, il ne restait plus que les paons en semi-liberté à confiner

Ne soyez pas surpris ou inquiets de l'absence des oiseaux accueillis au parc de la Pépinière.

41 oiseaux de neuf espèces différentes de l'espace animalier sont confinés dans quatre espaces adaptés depuis le week-end dernier, précise dans un communiqué la Ville, en raison de la situation de la grippe aviaire , qui touche de nombreux volatiles ces dernières semaines sur tout le territoire français.



Depuis le 11 novembre, "le nombre de foyers d’influenza aviaire en élevage et dans la faune sauvage progresse encore en France métropolitaine et en Europe. Face à un risque de contamination accru du fait de la baisse des températures et de la forte activité migratoire des oiseaux sauvages, le niveau de risque a été relevé de "modéré" à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain", peut-on lire sur le site du gouvernement.

C'est dans ce contexte que la mairie de Nancy prévient qu'elle protège les oiseaux du parc de la Pépinière. En début de semaine, il restait neuf paons en semi-liberté à capturer.



"Les douze poules Sussex du poulailler partagé géré par l'association La Passerelle sont également confinées et disposent d'une volière extérieure. Les membres de l'association ont été sensibilisés à ces nouvelles contraintes sanitaires et à la nécessité de les respecter. Ils bénéficieront de l'appui technique des agents de l'Espace animalier ", précise encore la Ville.