Grippe aviaire : des mouettes rieuses découvertes mortes au lac du Der

Le virus de la grippe aviaire, hautement pathogène, a été confirmé sur des mouettes rieuses découvertes mortes sur et autour du lac du Der. La préfecture de la Marne, par arrêté préfectoral, a instauré une zone de contrôle, dans un rayon de 5 km autour du lac. 21 communes sont concernées. Dans ce rayon, toutes les volailles doivent être mises à l'abri en bâtiment ou sous filet de protection. Les sorties et entrées de volailles, les ventes sur les marchés ou encore les lâchers de gibier à plumes sont interdits. La mesure sera levée dans 21 jours si aucun autre signe de présence de la grippe aviaire est décelé. Toutes les mesures de biosécurité sont sur le site du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire .

ⓘ Publicité

21 communes concernées

Liste des communes incluses dans la ZCT- zone dite de contrôle temporaire

• Arrigny • Arzillières-Neuville • Bignicourt-sur-Marne • Chatillon-sur-Broue • Cloyes-sur-Marne • Ecollemont • Ecriennes • Giffaumont-Champaubert • Sainte-Marie-du-lac-Nuisement • Hauteville • Isle-sur-Marne • Larzicourt • Luxemont-et-Villotte • Matignicourt-Goncourt • Moncetz-l’Abbaye • Norrois • Orconte • Outines • Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson • Thieblemont-Faremont • Vauclerc.