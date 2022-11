Grippe aviaire en Deux-Sèvres : "c'est notre mise à mort", un élevage obligé d'abattre 6 000 volailles

Marie-Jo et François Sardet sont éleveurs de volailles bio et plein air à Largeasse depuis 1992, et ce jeudi 10 novembre leur exploitation va être vidée à nouveau, malgré le respect du confinement des bêtes. Des cas de grippe aviaire ont été détectés à 600 mètres de chez eux.

Illustration : Une aire de décontamination contre la grippe aviaire sur un élevage, le 13 octobre 2018. © Radio France - Laurent Minvielle Ce jeudi soir, les services vétérinaires sont attendus à Largeasse à la ferme des Sardet pour abattre les volailles bio de l'élevage. "A 600 mètres de chez nous, un cas a été détecté, et la règle est simple, le vide sanitaire à un kilomètre à la ronde à titre préventif", explique Marie-Jo Sardet. "C'est injuste, bien sûr, parce que nos volailles plein air sont déjà confinées et que les tests vétérinaires montrent qu'elles sont saines". C'est pour cela que la Confédération paysanne appelle à un rassemblement ce jeudi à midi au Rocher Branlant. ⓘ Publicité Seulement 20% des indemnisations perçues Sur l'exploitation, avant l'arrivée des services vétérinaire, 2 500 volailles en âge sont abattues pour une consommation humaine. "Ce sont des bêtes que l'on préparait pour Noël, mais nous les vendrons comme des poulets classiques", résume Marie-Jo Sardet. "Le reste est trop jeune pour être vendue, le cahier des charges du bio est très clair". "C'est une triple peine" Marie-Jo Sardet Une cagnotte en ligne montée par leurs clients L'exploitation a déjà été mise à l'arrêt une première fois en avril dernier. "Nous avons reçu 20% de l'indemnisation au moins d'octobre, peut-être le reste au printemps", explique l'éleveuse, dépitée. Elle et son mari ont 5.000 euros de charges fixes mensuelles et ils ont fait un prêt pour payer leurs factures. Cette fois, ils n'ont aucune visibilité sur leur indemnisation. "Pourtant je paye mes impôts comme tout le monde", conclut-elle. Cet été, ce sont leurs clients qui les ont aidés à financer trois mois de charges, grâce à une cagnotte en ligne. "Pour l'État, les paysans vivent d'amour et d'eau fraiche" Marie-Jo Sardet