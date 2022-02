Deux foyers de grippe aviaire identifiés en Seine-Maritime

La préfecture de la Seine-Maritime a défini une zone de contrôle temporaire autour de Grainville-la-Teinturière. Elle concerne 62 communes. Dans cette ville seinomarine, un foyer de grippe aviaire a été identifié ce vendredi, le premier dans notre département.

Les animaux confinés, trois semaines de surveillance minimum

"Au moins 200 volailles ont été euthanasiées ce vendredi", indique René Vimont, le maire de Grainville-la-Teinturière à France Bleu Normandie. "L'éleveur a constaté en début de semaine qu'une cinquantaine de ses bêtes étaient mortes brutalement, il a immédiatement alerté les autorités compétentes", ajoute-t-il.

Un rayon de 10 kilomètres a été établi par la préfecture pour "trois semaines de surveillance minimum, c'est-à-dire que dans les basses cours y compris celles des particuliers, les animaux doivent être enfermés, confinés", explique le maire.

Un deuxième foyer identifié à la Bellière

Un deuxième foyer a été identifié à la Bellière près de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) dans un élevage où plusieurs espèces de volailles cohabitent. "Des contrôles ont été diligentés et les services vétérinaires poursuivent l’enquête épidémiologique pour déterminer l’origine de la contamination", explique la préfecture dans un communiqué.

Ce sont les premiers cas détectés dans la département de la Seine-Maritime depuis l'apparition du virus en novembre 2021, indique la préfecture. Elle rappelle que la consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles, ne présente pas de risque pour l’homme.

En date du 4 février 2022, la France compte 347 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage, 28 cas en faune sauvage et 12 cas en basse-cours.