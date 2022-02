Grippe aviaire en Vendée : de nouveaux foyers détectés dans le secteur de Maché

Ces derniers jours, de nouveaux foyers de grippe aviaire ont été mis en évidence dans le secteur de Maché, indique la préfecture de Vendée, "grâce à la surveillance vétérinaire mise en place". Jeudi 10 février, un foyer de grippe aviaire avait été détecté à Maché, le quatrième depuis le début de l'année. 12.000 dindes avaient dû être abattues. Des périmètres de protection et de surveillance mis en place.

Contaminations entre élevages

"Jusqu’à présent, toutes les investigations de terrain comme de laboratoire allaient dans le sens de foyers isolés survenus suite à plusieurs introductions virales venant de l’avifaune sauvage migratrice naturellement porteuse de l’influenza aviaire qui l’aurait transmise aux oiseaux sauvages autochtones", souligne la préfecture de Vendée dans un communiqué.

Dans les cas présent, il s'agirait désormais de contaminations d'un élevage à l'autre. _"_La proximité géographique de ces différents foyers et le laps de temps très court entre la première expression clinique et les analyses positives plaident pour des contaminations secondaires, à la faveur de la dissémination aéroportée du virus."

Redoubler de vigilance

Les autorités appellent donc les éleveurs à la plus grande vigilance, dans les secteurs concernés par des foyers de contamination (Saint-Christophe-du-Ligneron, Apremont, Maché, Saint-Paul-Mont-Penit).

Pour rappel, les mesures suivantes sont obligatoires : la mise à l'abri des volailles des élevages professionnels ; la claustration ou la mise sous filet des volailles des basses-cours ; l’interdiction des rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs et l'interdiction pour les volailles et autres oiseaux captifs originaires de Vendée de participer à des rassemblements organisés dans le reste du territoire ; des conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l’utilisation d'appelants.

"Pour tous les acteurs de la filière, il s’agit de veiller à _l’application la plus stricte des mesures de biosécurité_. Les mêmes recommandations s’adressent aux particuliers détenteurs d’oiseaux de basse-cour et d’ornement", poursuit la préfecture de Vendée, précisant que cette maladie n’affecte que les oiseaux et que "la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme".