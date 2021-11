Grippe aviaire : la grogne des éleveurs sur le premier marché au gras de Périgueux

Ce devait être un rendez-vous joyeux pour les éleveurs de palmipèdes, ( oies et canards) et les amoureux du gras. Le premier marché au gras de la saison se tenait ce samedi matin sur la Place Saint-Louis à Périgueux. Traditionnellement, c'est le top départ des gourmandises de fin d'année. On vient y acheter son foie gras pour les fêtes. Les magrets, les confits , les carcasses donnent un avant-goût des réjouissances. Mais les producteurs faisaient un peu grise mine ce samedi matin, à cause de l'arrêté publié vendredi .

La France en risque élevé

Le pays est passé en risque élevé pour la grippe aviaire. Les volailles élevées en plein air vont à nouveau devoir rester confinées cet hiver. Et l'entrée en vigueur de cet arrêté est immédiate. Les oies, les canards, les volailles doivent être mises à l'abri (enfermés) ou protégés par des filets en extérieur. Tout le monde est concerné. Et pour les petits éleveurs du marché de Périgueux, la pilule est dure à avaler. Jean Claude Dartenset élève 500 canards à Manzac-sur-Vern. Il ne décolère pas: On n'a pas de bâtiments pour fermer les canards, ils sont faits pour vivre en plein air. On ne va pas changer nos habitudes, s'ils nous interdisent de faire des canards Hé Ben on arrêtera, ça fera un producteur de moins ! J'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent, qu'il n'y ait plus de petits producteurs.

Jean Claude Dartenset et son épouse sur le marché au gras de Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Jean Claude Dartenset, éleveur à Manzac-sur-Vern Copier

Le son de cloche est le même sur les autres étals. Isabelle Desmonds du domaine Puybertie à Bassillac a déjà du confiner ses canards lors des précédentes épizootie. Mais c'était en fin de saison, ils étaient bien moins nombreux. Là, s'il faut enfermer maintenant, ses trois bandes de 400 canards, faute de place, ils risquent de devenir agressifs et de se blesser. Un peu plus loin, Julien Rouby de la Ferme des Anges à Milhac-d'Auberoche va investir dans des filets pour protéger ses 1300 canards. Mais le moment est mal venu pour ce jeune producteur, occupé surtout à préparer ses canards pour les fêtes de Noël.

l'inquiétude des éleveurs face aux mesures prises pour lutter contre la grippe aviaire Copier

Foie gras au marché au gras de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Les éleveurs ne sont pas les seuls concernés par ces mesures, les particuliers aussi doivent emménager leur basse-cour pour éviter tout contact avec des oiseaux migrateurs potentiellement contaminés.