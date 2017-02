Grippe aviaire : les maires vosgiens s'organisent pour recenser les poulaillers autour du lac de Bouzey

Suite à la mort de huit cygnes sur le lac de Bouzey causée par la grippe aviaire, la préfecture des Vosges a demandé aux maires de sept communes entourant le plan d'eau de procéder au recensement de tous les poulaillers.

La préfecture des Vosges a confirmé lundi 13 février que les huit cygnes retrouvés morts autour du lac de Bouzey ont bien été victimes du virus de la grippe aviaire H5N8 (ce sont bien huit cygnes et non pas sept qui ont été finalement diagnostiqués). À la suite de ces découvertes, la préfecture a demandé aux maires de sept communes entourant le plan d'eau de procéder au recensement de tous les poulaillers pour éviter la propagation du virus.

Objectif : prévenir et informer la population

Certains élus comme Yannick Villemin, maire de Girancourt, sont un peu pris de court par le communiqué de la préfecture visant à éviter la propagation du virus chez les oiseaux. Le maire a donc mandaté les agents techniques de sa commune et fait du porte à porte :

J’ai 440 maisons dans mon village et 1766 hectares à parcourir. Autant on connaît quelques poulaillers avec une vingtaine d’animaux mais pour ceux qui ont deux poules chez eux en extérieur, on ne les voit pas, surtout en plein mois de février. " - Yannick Villemin, maire de Girancourt

Malgré la difficulté de la tâche, le maire Yannick Villemin et son équipe ont essayé de " faire une liste exhaustive". Il affirme que cette initiative est aussi nécessaire pour rassurer et informer la population.

Les habitants de Sanchey, l'une des communes qui bordent le lac de Bouzey, se posent des questions sur la durée de cette situation. Le maire, Gilles Dubois, "ne sait pas combien de temps cela va durer". Il ajoute "en tout cas on sait qu'en ce moment il faut vérifier et surveiller et c'est ce que l'on fait sur les bords du lac de Bouzey."

Les communes concernées sont Girancourt, Sauchey, Chaumoussey, Renauvoid, Les Forges, Uxegney et Darnieulles. Rappelons que le virus de la grippe aviaire H5N8 n'est pas transmissible à l'homme.