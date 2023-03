Grippe aviaire : les mouettes et les goélands sont particulièrement touchés

Une vingtaine de cadavres de mouettes rieuses à Bouafles (Eure), une vingtaine sur le secteur de Poses (Eure), voilà pour les derniers exemples en date de la virulence du virus qui circule en ce moment sur le territoire et qui cible tout particulièrement les oiseaux marins.

ⓘ Publicité

Ces oiseaux sont victimes d'une souche particulière du virus qui s'est développée au printemps dernier et qui a été repérée pour la première fois sur des goélands en Normandie explique Gilles Salvat, directeur général délégué au pôle recherche et référence à l'ANSES (l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). "Le virus H5N1 a rencontré un autre virus chez les goélands, H13, un virus faiblement pathogène. Mais des morceaux de ce virus H13 sont venus se greffer sur le virus H5N1 qui lui a gardé sa virulence mais en s'adaptant aux laridés : à savoir les mouettes, les goélands, les sternes, etc. C'est un sous-chapitre du même virus" poursuit Gilles Salvat mais qui cible plus particulièrement ces oiseaux marins.

Inquiétude pour les populations de mouettes

C'est cette forme du virus qui frappe aujourd'hui les mouettes rieuses dont on retrouve des cadavres sur le littoral mais aussi dans les terres : dans l'Eure, en Ile-de-France ou encore en Mayenne. "A l'échelle de la France, ce sont plusieurs centaines de mouettes qui sont mortes à cause de ce virus" souligne Anne Van de Wiele, vétérinaire et épidémiologiste sur la faune sauvage à l'OFB (office français de la biodiversité). "Il y a des endroits où la population de mouettes a disparu et on ne sait pas comment elle va se réorganiser pour recouvrir le territoire" s'inquiète la vétérinaire.

Ce même phénomène a été observé sur la colonie de fou de Bassan en Bretagne. Les oiseaux ont été particulièrement touchés l'été dernier. "Quasiment aucun juvénile n'a survécu, donc nous sommes face à un vrai risque pour la conservation de l'espèce. On risque de mettre plusieurs années à retrouver une dynamique de population équivalente à celle qui préexistait à cette épizootie" explique Gilles Salvat.

Une situation inédite en 2022

Il n'y a pas une seule et unique explication qui permettrait de comprendre pourquoi une telle souche s'est développée l'an dernier. Mais une chose est sûre, la situation de l'an dernier était inédite. Le virus initial (H5N1) ne s'est pas dissipé à la sortie de l'hiver comme c'est habituellement le cas chaque année. Il est resté présent tout l'été, et cela dans toute l'Europe. Sans doute qu'il s'est beaucoup diffusé, que ce soit dans les élevages et dans la faune sauvage et qu'il a fait des allers-retours. Toujours est-il que plus il est présent et se diffuse, plus le risque de mutation augmente.

Aujourd'hui, il n'est pas possible de dire si la situation peut se répéter ou si le virus va s'estomper au printemps. Impossible d'affirmer non plus que le virus qui cible les oiseaux marins ne puisse pas toucher les oiseaux d'élevages. "Il y a eu quelques cas de poules" souligne Gilles Salvat. La possibilité existe mais on ne peut rien en conclure.