Grippe aviaire : levée de certaines restrictions en Moselle

Les restrictions sur le transport et la mise à l'abri des volailles ont été levées dans une partie du département de la Moselle..

La situation s'améliore sur le front de la grippe aviaire, en Moselle. Dans un communiqué, la Préfecture explique que les restrictions sont allégées : "Cette évolution favorable a conduit le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire à abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré » et ainsi à lever l’obligation de mise à l’abri des volailles sur une grande partie du territoire. Ce changement de niveau de risque permet d’autoriser les déplacements et les rassemblements de volailles dans les deux tiers des communes de la Moselle situées en dehors des zones à risque particulier".

Certaines communes (en orange) restent à risque. Les restrictions continuent à s'y appliquer. - Préfecture de la Moselle

Toujours des restrictions dans la Vallée de la Moselle et le Pays des étangs

La présence d'oiseaux migrateurs, potentiellement porteurs de la grippe aviaire, reste possible dans certains secteurs. Dans les communes de la vallée de la Moselle et du pays des étangs (secteur orange sur la carte), la mise à l’abri des volailles est toujours obligatoire.