Grippe aviaire : plus de trois millions de volailles à abattre d'urgence, la Vendée très durement touchée

Les dégâts sont considérables. Après avoir durement touché le sud-ouest, l'épidémie de grippe aviaire est désormais en train de faire des ravages en Pays de la Loire. En l'espace d'une semaine, le nombre de foyers a été multiplié par trois dans la région pour atteindre 238. La Vendée est particulièrement affectée par cette crise historique avec 80% des cas détectés dans une centaine de communes du département, indique ce vendredi matin le ministère de l'agriculture. Face à ce constat, les responsables de la filières se sont réunis en urgence pour mettre en place une série de mesures. Ils estiment notamment que plus de trois millions de volailles vont devoir être abattues. "Ca pourrait être beaucoup plus sachant qu'il y aurait déjà trois millions d'animaux contaminés", avance un acteur de la filière.

Une accélération de la cadence d'abattage des animaux sains et contaminés

Réunis en urgence, ce jeudi soir, autour du ministre de l'Agriculture, professionnels, chambres d'agriculture et élus ont acté la mise en place de plusieurs mesures, dont certaines avaient fait leur preuve dans le Sud Ouest, il y a quelques semaines. En plus des arrêtés publiés, les 7 et 8 mars derniers, afin d'étendre les zones réglementées à 20 kilomètres autour des foyers détectés, le gouvernement annonce assurer l'accompagnement "moral et financier" des éleveurs touchés. Réputés pour être une grande région de productrice et reproductrice de volailles qui alimente toute la France et en particulier le Sud Ouest, les Pays de la Loire bénéficient depuis jeudi soir d'un protocole dérogatoire afin de transporter des œufs à couver et des poussins d'un jour. "Il est très strict avec des mesures de nettoyage et de désinfection des camions et des contenants", assure un acteur du dossier.

Dans le même temps, l'abattage des bêtes contaminées, parmi lesquelles 60% de canards, se poursuit à grande échelle. "Les moyens d'élimination et de stockage sont optimisés et augmentés au fur et à mesure des besoins", développe-t-on au ministère de l'Agriculture qui vient d'envoyer six équipes professionnelles dans l'Ouest, qui viennent s'ajouter à celles des directions départementales et des vétérinaires déjà mobilisés pour traiter les foyers et les suspicions. Les éleveurs dont les animaux ne sont pas encore touchés par cette épidémie de grippe aviaire sont eux aussi invités à envoyer au plus vite leurs animaux à l'abattoir avant qu'ils ne soient contaminés. Avec l'objectif "d'assainir complètement la zone d'ici fin avril", espèrent les acteurs de la filière.