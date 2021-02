Grippe aviaire transmise à l'homme : "ça ne concerne pas les virus qui circulent en France" dit ce spécialiste

"Je reste extrêmement prudent", réagit Jean-Luc Guérin, professeur en pathologie aviaire à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Ce samedi 20 février, la Russie a annoncé sept premiers cas de transmission du virus de la grippe aviaire à l'homme.

C'est un non-événement

"On a très peu d'informations, tempère-t-il, on ne sait pas si les gens ont fait des anticorps. En clair, on ne sait même pas s'il y a eu des infections ; je rappelle que l'on parle d'un événement qui s'est déroulé en décembre." Les séquences du virus détectées en Russie sont comparées au virus présent en France : "c'est une affaire de quelques petits jours".

"Ce qu'il se passe en Russie n'a pas de lien avec ce qu'il se passe actuellement sur le territoire national, poursuit-il. Si jamais il y avait eu le moindre doute, on l'aurait déjà vu."