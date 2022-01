Grippe aviaire : un troisième foyer détecté en Vendée, 15 000 canetons abattus

Après Beaufou le 1er janvier ( 12800 dindes) après Saint Hilaire des Loges (15 000 canards) une troisième exploitation vendéenne est frappée par l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1, plus communément appelé "grippe aviaire".

Il s'agit d'un élevage de cannetons situé sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. La contamination a été confirmée le mardi 25 janvier et les 15 000 canetons ont été abattus dans la journée.

à lire aussi Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté en Vendée

Dans un communiqué la préfecture de la Vendée précise que "les services de l’État, et plus particulièrement la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), sont mobilisés au côté de l’éleveur qui sera indemnisé des pertes directes liées à l’abattage des volailles et des frais liés à la désinfection des locaux, ainsi que des pertes indirectes dues à l’allongement des « vides sanitaires » avant la remise en place de nouveaux oiseaux."

Des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) sont mises en place dans les 3 et 10 km (cf. carte ci-dessous) ayant pour objet d’interdire les mouvements d’oiseaux en sortie et entrée de zones. Les communes vendéennes concernées dans le rayon des 3 km sont : Saint-Christophe-du-Ligneron, Challans, Commequiers.

Les communes vendéennes concernées par la zone des 10km sont Falleron, Saint-Paul-Mont-Penit, Mâché, Apremont, Coëx (au nord de la D6 et D2006), Saint-Maixent-sur-Vie, Soullans (à l’est de la D69, D82, D103 et au sud de la D205), La Garnache et à l’est de la D32) et Froidfond (au sud de la D75).