Grippe aviaire : une zone de contrôle temporaire dans 59 communes de l'Essonne

C'est la conséquence de la découverture de de l'Influenza aviaire sur 2 mouettes rieuses, au lac de Créteil, le 19 décembre : une zone de contrôle temporaire est mise en place dans 59 communes de l'Essonne, pour une durée de 21 jours. La liste est consultable ici .

Cela concerne "les éleveurs, et les détenteurs de volailles pour les basses-cours" explique Céline Gerster, directrice départementale de la protection des populations de l'Essonne. Elle explique que les oiseaux doivent être mis "à l'intérieur des bâtiments, pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à la faune sauvage."

Cela signifie aussi, pour les producteurs, "de prendre des précautions encore plus importantes quand on rentre dans un bâtiment, quand on introduit du matériel, quand on rentre dans une exploitation." Les fermes pédagogiques sont aussi concernées. Pour la faune sauvage, les canards sur les plans d'eau par exemple, "la surveillance de la mortalité" va être renforcée.

Le virus, hautement pathogène pour les oiseaux, circule activement en France et en Europe.