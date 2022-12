Grippe, bronchiolite et covid : "Il y a au moins deux heures d'attente" au centre SOS Médecins d'Amiens

La salle d'attente est pleine à craquer et la file de patients s'étire jusque dans le couloir du centre Maurice Ravel de SOS Médecins, à Amiens Nord. Avec la conjonction des épidémies de grippe , de bronchiolite et de covid, de nombreux habitants sont malades. Le nombre d'hospitalisation pour grippe a plus que doublé en une semaine dans les Hauts-de-France, selon le dernier bulletin de Santé Publique France, publié ce mercredi. Dans la Somme, un test covid sur quatre revient positif.

"Mon médecin traitant ne répond pas et sur Doctolib il n'y a pas de place avant au moins deux semaines"

"J'abandonne, il y a trop de monde, il y a au moins deux heures d'attente, peste Daoudia, son fils de 3 ans et demi dans les bras. Mon médecin traitant ne répond pas et sur Doctolib il n'y a pas de place avant au moins deux semaines." "Mon fils a plus de 39 de fièvre depuis quatre jours, il tousse à en vomir, je ne sais plus quoi faire", s'inquiète la mère de famille. Avec la conjonction des trois épidémies, les médecins généralistes sont débordés.

L'hôpital est aussi saturé. "Aux urgences, on nous a renvoyés ici, raconte Pascale, dans la file d'attente avec ses petits enfants. Le plus petit tousse beaucoup, il a du mal à respirer, on pense que c'est la bronchiolite." Dans la file d'attente, la trentaine de malades patientent au rythme des quintes de toux.

Les soignants incitent à respecter les gestes barrières

Les médecins du centre sont sous l'eau, ils n'ont pas le temps de répondre à nos questions. L'infirmière Brigitte court entre deux patients. Elle assure qu'elle n'a jamais vu autant de monde depuis quinze ans au centre de SOS Médecins. "Ca n'arrête pas, et c'est comme ça depuis deux semaines", assure la soignante. Elle invite les patients à porter le masque, se laver les mains et limiter les contacts avec ses proches, même quand on a un simple rhume.