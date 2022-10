Grippe : ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination qui débute ce mardi

La France lance ce mardi 18 octobre sa campagne de vaccination contre la grippe. Un virus qui contamine entre 2 et 6 millions de personnes chaque année, selon Santé Publique France .

ⓘ Publicité

Les personnes à risque prioritaires

Jusqu'au 15 novembre, les personnes à risque sont prioritaires pour les créneaux de vaccination. Cela concerne essentiellement les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, celles souffrant d'obésité ou qui ont une maladie chronique et l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risques.

Les professionnels de santé et les aides à domicile sont aussi ciblés par cette première phase de vaccination. Si vous êtes concerné par les recommandations de vaccination, votre caisse d'assurance maladie vous envoie une invitation et un bon de prise en charge. Ce bon vous permet de bénéficier gratuitement du vaccin antigrippal et d’être remboursé de l’injection.

Tous les Français pourront ensuite se faire vacciner jusqu'au mardi 31 janvier 2023, mais à leurs frais, s'ils ne font pas partie du public cible.

Où se faire vacciner ?

Quatre vaccins antigrippaux sont disponibles. Ils protègent contre 4 souches du virus qui pourraient circuler cet hiver, deux de type A et deux de type B. Les personnes ciblées peuvent se faire vacciner gratuitement, par un médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme. Avec quelques spécificités :

Médecin : Peut vacciner tous les patients.

Peut vacciner tous les patients. Infirmier : Personnes à partir de 16 ans ciblées ou non par les recommandations (à l’exception des personnes présentant des antécédents de réactions allergiques sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure qui ne peuvent être vaccinées que par un médecin ou une sage-femme). Mineurs jusqu’à 15 ans inclus, sur prescription médicale de l’acte.

Personnes à partir de 16 ans ciblées ou non par les recommandations (à l’exception des personnes présentant des antécédents de réactions allergiques sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure qui ne peuvent être vaccinées que par un médecin ou une sage-femme). Mineurs jusqu’à 15 ans inclus, sur prescription médicale de l’acte. Pharmacien d’officine : Personnes à partir de 16 ans, ciblées ou non par les recommandations (à l’exception des personnes présentant des antécédents de réactions allergiques sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure, qui ne peuvent être vaccinées que par un médecin ou une sage-femme). À noter : les pharmaciens ne peuvent pas vacciner les personnes de moins de 16 ans.

Personnes à partir de 16 ans, ciblées ou non par les recommandations (à l’exception des personnes présentant des antécédents de réactions allergiques sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure, qui ne peuvent être vaccinées que par un médecin ou une sage-femme). À noter : les pharmaciens ne peuvent pas vacciner les personnes de moins de 16 ans. Sages-femmes : Femmes ciblées ou non par les recommandations. Mineurs ciblés par les recommandations. Personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage des mineurs ciblés par les recommandations ou de l'entourage de la femme enceinte.

Possibilité de se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 en même temps

Pour simplifier le parcours vaccinal, la Haute Autorité de santé recommande "de proposer l’administration concomitante des vaccins contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccinations". Il est donc possible de recevoir les deux vaccins le même jour, un dans chaque bras.

Les autorités craignent une lourde épidémie

Cet hiver, les professionnels de santé craignent une lourde épidémie, dans un contexte sanitaire déjà marqué par une vague de Covid-19. Ils estiment que la grippe va circuler plus facilement et sera plus virulente, à cause d'une "immunité collective" moins efficace. Car depuis deux ans, en se protégeant du Covid-19, les Français se protégeaient aussi des autres virus, avec les masques, les confinements et les gestes barrières.

Si on regarde ce qu'il se passe dans l'hémisphère sud, où l'hiver se termine, les contaminations ont été beaucoup plus nombreuses que les années précédentes, avec des symptômes sévères, notamment en Australie.