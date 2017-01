Grippe : le CHU d'Amiens anticipe le pic de l'épidémie

La grippe s'étend dans les Hauts de France. Depuis le mercredi 4 janvier, il y a eu plus de 300 nouveaux cas dans la région. Aux Urgences d'Amiens la situation n'est pas encore tendue mais le personnel s'organise.

D'après l'Irsan, réseau national de surveillance de la grippe, il y a eu plus de 300.000 nouveaux cas de grippe en France, depuis le mercredi 4 janvier 2017. Plus de 300 nouveaux cas dans la région des Hauts-de-France (voir infographie ci-dessous). Le pic de l'épidémie devrait être atteint la semaine prochaine d'après Santé Publique France. Ce mercredi, la ministre la Santé, Marisol Touraine, a demandé aux hôpitaux de reporter des opérations non urgentes pour désengorger les services d'urgence.

Au CHU d'Amiens, plusieurs réunions ont lieu cette semaine pour définir les moyens précis qu'auront les personnels de santé la semaine prochaine lors du pic de l'épidémie. Pour l'instant, une dizaine de patients sont hospitalisés à cause de la grippe. Au total le CHU d'Amiens aura 16 lits supplémentaires dans les prochains jours. Petit rappel : pour éviter d'attraper la grippe, lavez-vous régulièrement les mains. En cas de frissons, courbatures, fièvres et des difficultés respiratoires, c'est peut-être la grippe. Contactez rapidement votre médecin traitant.

Infographie sur la grippe (source : Irsan)

Infographie grippe (Irsan) - irsan.fr

