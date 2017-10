Grippe : des vaccins sans rendez-vous en Bretagne

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 6 octobre 2017, des cabinets infirmiers du Finistère ont décidé d'ouvrir leurs portes pour vacciner sans rendez-vous, du 1er au 10 novembre.

Pendant 10 jours, les cabinets infirmiers proposeront de vacciner contre la grippe sans rendez-vous. L'initiative est réalisée dans le Finistère et s'étend du 1er au 10 novembre 2017. C'est l'objectif de la campagne de vaccination contre la grippe "Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver" qui dure jusqu'au 31 janvier.

150 000 vaccins dans le Finistère

L'année dernière, 150 000 Finistériens se sont faits vacciner contre la grippe. Pour améliorer le taux de vaccination, les cabinets vont se mobiliser jusqu'au 10 novembre. Vous pourrez vous faire vacciner sans avoir pris de rendez-vous. Jacques Le Bihan est pharmacien à Guipavas et président de la chambre syndicale des pharmaciens du Finistère : "Il nous semble opportun, au moment du mois de novembre que la vaccination s'étale sur cette première partie de l'hiver pour pouvoir avoir une protection qui va durer jusqu'au mois d'avril."

Avec l'hiver, l'épidémie de grippe fait son apparition❄️C'est le moment pour les personnes fragiles de se faire vacciner #HiverSansGrippepic.twitter.com/kVpRCyK0u5 — Assurance Maladie (@ameli_actu) October 26, 2017

150 000 Finistériens reçoivent des bons par la Poste à domicile, parce qu'il sont considérés comme vulnérables. Si vous souhaitez vous faire vacciner facilement, il suffit de rentrer dans une pharmacie. Le prix d'un vaccin est légèrement supérieur à 6€.

Les personnes âgées, population la plus vulnérable

La vaccination est recommandée pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies, les proches d'enfants en bas âge. Ce sont ces personnes qui sont les plus exposées au risque mortel de la grippe. En 2016, l'épidémie, précoce dans l'année, a eu un fort impact chez les personnes âgées, avec de très nombreuses hospitalisations et pas moins de 14 400 décès imputables à la grippe, dont 90% chez des personnes âgées d'au moins 75 ans.