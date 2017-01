Grippe en Alsace : les maisons de retraite sont vigilantes face au risque du virus

Face à la propagation de la grippe en Alsace, les maisons de retraite restent vigilantes face au risque de propagation du virus. A Beblenheim, les résidents sont vaccinés, les masques et le savon sont à portée de main, pour éviter toute transmission de la grippe.

Alors que la grippe s'est installée en Alsace et partout en France, les mesures de précaution sont maximales dans les maisons de retraite. A la maison de retraite "le petit château" de Beblenheim, près de Colmar, les 80 résidents ont été vaccinés. Le personnel soignant peut se servir de masques et de savon anti-bactérien. Les visiteurs sont aussi prévenus, en cas de danger potentiel, ils sont invités à consulter les infirmières et aussi à porter un masque, si nécessaire.

Un personnel aux petits soins

"Les infirmières traquent le moindre nez qui coule ou rougeur . C'est beaucoup visuel," explique Christiane Keller, infirmière coordinatrice à l'EHPAD de Beblenheim. En cas d'alerte, le résident reste isolé dans sa chambre, le temps de prendre son traitement. L'aération des chambres est aussi fait régulièrement.

Des masques peuvent-être portés par le personnel soignant © Radio France - Guillaume Chhum

En fin d'année 2016, c'est le personnel qui a été malade

Pour la fin de l'année 2016, il n'y a pas eu de cas de grippe chez les résidents, c'est surtout le personnel qui a été touché. " Des personnes sont restées cloués au lit, elles n'étaient pas vaccinées. Ça a été un vrai casse-tête pour les remplacer," précise Michel Hering, le directeur de l'établissement.