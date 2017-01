Grippe en Isère : "La moitié des personnes à risque seulement est vaccinée"

La grippe est plus précoce que d'habitude, elle touche encore plus cette année les plus de 65 ans. La moitié seulement est vaccinée, regrette le professeur Jean-Paul Stahl, chef du service des maladies infectieuses au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.

La grippe est arrivée plus tôt cette année, on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être a-t-elle été "importée" en France par le biais de voyages, ou bien c'est le froid qui entraîne une vie plus "communautaire" favorable à la transmission du virus.

Il est trop tôt pour dire si le virus est plus virulent et plus contagieux cette année. En tout cas la souche de virus qui circule est bien intégrée dans le vaccin en cours. Si les séniors sont plus touchés que d'habitude c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux à s'être fait vaccinés. Jean-Paul Stahl estime que la moitié seulement des personnes à risque est protégée par le vaccin cette année.

Conséquence de l'épidémie, les services d'urgence sont saturés, les appels sont très nombreux au 15 et les cabinets de médecins en ville sont submergés. Mais l'épidémie n'est pas encore à son point culminant. Il est attendu pour la fin du mois.