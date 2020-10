Grippe : en plein Covid, "il ne faut pas se ruer sur les vaccins" demandent des professionnels de santé

"Cette année, la population risque d'être plus demandeuse du vaccin anti-grippe que les autres années", explique Arnaud, pharmacien à Strasbourg. La campagne de vaccination contre la grippe débute demain, dans le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid. Les professionnels de santé appellent à laisser la priorité aux plus fragiles, sans décourager ceux qui voudraient se faire vacciner.

Vacciner le plus grand nombre, toujours bénéfique

Chaque année, la quantité de vaccin commandée dépend de la demande de l'année précédente. "Vacciner le plus grand nombre de personnes, c'est toujours bénéfique pour la population et la santé publique", souligne le pharmacien. Mais alors que la campagne de vaccination contre la grippe commence demain, il conseille aux personnes qui ne sont pas à risque, d'attendre un peu.

La priorité aux plus fragiles

Un avis que partage Docteur Pascal Meyvaert, médecin généraliste à Gerstheim : "Il ne faudrait pas que, si la population générale se rue sur le vaccin, ça desserve les personnes qui en ont vraiment besoin, pour raisons de santé." De plus, les gestes barrière que nous appliquons tous pourrait participer à minimiser la grippe cette année.

Comme l'an dernier, les pharmaciens pourront vacciner les personnes à risque et les plus de 65 ans. Selon l'Institut Pasteur, la grippe saisonnière touche 2 à 8 millions de personnes en France et est responsable de 10 000 à 15 000 décès chaque année.