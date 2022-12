Grippe et Covid-19 : François Braun appelle à un "sursaut" de vaccination

Alors que les fêtes de Noël approchent, François Braun a réitéré son appel à se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19, lors d'une conférence de presse dédiée à la triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite ce vendredi.

ⓘ Publicité

"9,9 millions de vaccins" contre la grippe "ont été vendus en officine", soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Mais "la grippe n'est pas un gros rhume", a insisté le ministre de la Santé. "Elle circule cette année sur notre territoire de façon précoce et est très active." "Un doublement des passages aux urgences et des hospitalisations pour la grippe" a été constaté la semaine dernière, a-t-il ajouté.

En outre, "la neuvième vague Covid est là" a-t-il déclaré précisant qu'au cours de la semaine écoulée, "jusqu'à 100.000 Français" ont attrapé le virus, chaque jour. Le variant BQ1.1 "n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles" et le nombre d'hospitalisations va continuer de progresser dans les prochaines semaines, a-t-il prévenu. "Plus de 1.000 personnes sont désormais hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques."

"La vaccination contre la grippe et le Covid est ouverte à tous. Je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes", a poursuivi François Braun. Et de marteler : "C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner".

Les directeurs d'Ehpad sollicités

"Seulement 2,8 millions de personnes" dans l'ensemble de la population ont été vaccinées contre le Covid-19 "depuis début octobre", a déploré le ministre. "C'est beaucoup moins bien que lors des campagnes précédentes et bien moins que chez nos voisins européens".

François Braun s'est notamment adressé aux directeurs d'Ehpad, les appelant "solennellement à la responsabilité" pour accélérer la vaccination des résidents, dont un cinquième seulement ont reçu une nouvelle dose. "Un quart de citoyens de plus de 80 ans sont protégés", a-t-il précisé soulignant que dans les Ehpad les résidents sont "plus exposés aux risques".

"Le taux de protection contre le Covid est trop faible en Ehpad, comme dans la population générale, de l'ordre de 21% et 23% pour les plus de 80 ans", a précisé Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités. Les directeurs peuvent rendre le port du masque obligatoire en Ehpad, notamment en cas de cluster, a-t-il ajouté.

Masque dans les transports en commun

Le ministre de la Santé a également enjoint à "remettre le masque dans les transports en commun" et insisté sur l'importance des gestes barrières : se laver les mains, aérer régulièrement.

Concernant l'épidémie de bronchiolite, les "services pédiatriques sont quasi pleins" a affirmé le ministre de la Santé. Au total, 72 enfants atteints de cette maladie ont été transférés vers un autre établissement à cause de la saturation des hôpitaux pédiatriques.