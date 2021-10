Grippe et covid : campagne de vaccination tous azimuts dans l'Yonne

La campagne de vaccination contre la grippe démarre ce vendredi en France. 85.000 personnes sont concernées dans l'Yonne. Dans le même temps, les injections contre le COVID se font à domicile pour les plus de 80 ans sans moyens de locomotion. Yann de Kerguenec, délégué départemental de l'Yonne de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, répond France Bleu Auxerre.

France Bleu Auxerre : Pourquoi est-il important de se faire vacciner contre la grippe quand on fait partie des publics à risques (les + de 65 ans, femmes enceintes, malades chroniques, personnes obèses, professionnels de santé) ?

Yann de Kerguenec : La grippe, c'est une infection qui peut être bénigne dans certains cas, mais qui peut aussi être grave, voire mortelle. Et c'est pour ça que c'est une vaccination qui est recommandée pour les populations fragiles qui sont celles qui ont le plus de risques d'avoir une aggravation de leur état de santé suffisamment sérieuse pour que ça nécessite de se protéger et donc de se vacciner. Des dispositions ont été prises pour que cette campagne se passe bien. Les maisons de retraite du département peuvent, depuis le 18 octobre, déjà se fournir auprès des pharmacies en doses de vaccins antigrippaux.

Il y a d'un coté, la grippe, de l'autre, le rappel pour le COVID pour les plus de 65 ans. Deux vaccins, à la fois, ça peut en rebuter certains ?

Au contraire, c'est une opportunité parce que les personnes qui reçoivent un bon de vaccination pour la grippe vont pouvoir, s'ils ne sont pas à jour avec le COVID, profiter de cette occasion pour bénéficier de la double vaccination. La Haute Autorité de santé a absolument confirmé qu'il n'y avait strictement aucun risque à se faire administrer des vaccins exactement au même moment. La seule chose, c'est qu'on ne le fait pas sur le même bras.

On parle d'un léger rebond de l'épidémie de coronavirus en France. Où en est-on dans l'Yonne ?

Dans l'Yonne, c'est plutôt l'inverse. Le taux d'incidence baisse de manière très régulière depuis maintenant une semaine après avoir connu une petite remontée, il est vrai, il y a dix jours. On avait atteint 48 de taux d'incidence pour 100 000 habitants . Et je vous rappelle qu'il y a un seuil de 50 qui a été fixé au delà duquel un certain nombre de mesures plus strictes doivent être mises en œuvre. Aujourd'hui, on est à 26, donc on a beaucoup baissé et c'est très favorable, très positif. Ça veut dire que les Icaunais ont conservé de bons reflexes de protection. Mais il ne faut pas relâcher ces efforts.