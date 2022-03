Grippe et variant Omicron BA.2 : la circulation virale accélère à Marseille

Les marins-pompiers de Marseille constatent que la circulation du virus de la grippe et du variant Omicron BA.2 accélèrent. En une semaine, la concentration des virus dans les eaux usées s'est renforcée et s'est étendue sur le territoire.

Entre le 14 mars et le 21 mars, les analyses des eaux usées effectuées par les marins-pompiers de Marseille confirment que le Covid-19 est toujours très présent sur Marseille et que sa présence s'est renforcée dans tous les secteurs. Plus en détail, le variant BA.1 est davantage présent, mais c'est surtout le nouveau variant BA.2 qui fait son apparition dans la majorité des quartiers, en particulier au nord de Marseille et dans les scecteurs d'Aubagne et Septèmes-Les-Vallons.

Le sous-variant d'Omicron BA.2, est environ 30% plus contagieux que son prédécesseur, le BA.1, mais il serait pour l'instant moins agressif et entraînerait des formes moins graves de la maladie.

Ce que révèlent ces analyses des marins-pompiers, c'est également une présence marquée des virus de la grippe A et B. En une semaine, les marqueurs de la grippe se sont rapidement propagés dans les eaux usées de la ville. Peu de quartiers sont épargnés, ce qui prévoit beaucoup de contaminations dans les jours à venir.

Dans ce contexte, les marins-pompiers rappellent : "Maintenons les gestes nécessaires à la protection des personnes fragiles".